Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?

Doya Doya Moda programının yeni jüri üyesi Seray Sever oldu. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Seray Sever kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Seray Sever, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim döneminde hobi olarak reklamlarda yer almaya başlayan Seray Sever, sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcılık yaptı. İşte Seray Sever hakkında merak edilenler…

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 yılında İstanbul’da doğdu.

Lise öğremini Doğuş Koleji’nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon’u kurdu.

1994 yılında 21 yaşında iken Uğur Kozanoğlu ile evlenmiş 5 senenin ardından boşanmıştır. Ardından Hakan Altun, Ömer Durak, Kürşat Başar ve Eray Sümbül ile beraberlikleri gündeme gelmiştir.

Baba tarafından aslen İstanbul Kadıköylüdür.

Sunuculuğunu yaptığı programlar

Popstop (TRT) (1990)

Sabah Şekerleri (Atv) (1996)

ATV’de Pazar (Atv) 1996)

Seç Bakalım (Atv) (1998)

Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)

Aşk Olsun (Atv) (2002)

Kripton (Show TV) (2002)

Popstar (Kanal D) (2004)

Turkstar (Kanal D) (2004)

Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)

Stüdyo 4 (Star TV) (2006)

Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)

Sabahın Körü (Atv) (2007)

Her Şey Dahil (Turkmax)

Gel Yazın Konuşalım (2019)

Yer aldığı video klipler

“Tavla” (Mirkelam) (1995)

“Hovarda” (Emel Müftüoğlu) (1995)

“İçim Yanıyor” (Seray Sever) (2006)

“Yeni Bir Karar” (Seray Sever) (2006)

Yer aldığı diziler

Güldüren Cazibe (1998)

Köstebek (1999)

Dadı (2000)

Evdeki Hesap (2000)

Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)

Ev Hali (2002)

Kurtlar Vadisi (2003)

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Çocuklar Ne Olacak (2004)

Tatil Aşkları (2004)

Ünlüler Çiftliği (2005)

AB’nin Yolları Taştan (2005)

Erkeksen Seyret (2006)

Yalancı Romantik (2009)

Sıkı Dostlar (2009)

+18 (2011)

Küçük Hesaplar (2012)

Yer aldığı filmler



O Şimdi Asker (2002)

Banyo (2005)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)

Manda Yuvası (2015)

Yer aldığı reklam filmleri

Kilim Mobilya (Televizyon) (2005)

Electroworld (Viral reklam) (2011)

Yer aldığı tiyatro oyunları

Dolunay Katili (2002)

Sevgili Karım (2004)

Yapımcılığını üstlendiği diziler

Sen Harikasın (Zodyak Prodüksiyon) (2010)

+18 (Zodyak Prodüksiyon) (2011)

Aşk Kaç Beden Giyer? (Zodyak Prodüksiyon) (2012)