ANKARA (AA) – Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) yeni sezondaki ilk ulusal organizasyonu olan Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kartal ilçesindeki Hasan Doğan Spor Kompleksi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda iki gün sürecek şampiyonada, 22 kadın ve 45 erkek toplam 67 sporcu yarışacak.

Samsun, Ankara, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Mersin illerinden 9 spor kulübü ile bireysel sporcuların katılacağı şampiyonada yarışlar, 16 yaş üstü ile 16 yaş altı gruplarında, dinamik apnea paletsiz, çift palet, monopaletle statik, dayanıklılık apnea 8×50, 16×50 ve hız apnea disiplinlerinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, yeni sezona il şampiyonlukları ile başladıklarını belirterek, "Salgının gölgesi altında ilk ulusal yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Her türlü sağlık tedbirini aldık. Güzel müsabakalar izleyeceğiz. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Sualtı ailesinin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze, organizasyona verdikleri destekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.