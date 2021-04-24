ANKARA (AA) – Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü.

Altın madalya kazanan Taha Akgül ve Süleyman Atlı, gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile takım yetkilileri, hava yoluyla İstanbul aktarmalı olarak Ankara Esenboğa Havalimanına geldi.

Milli güreşçiler, Esenboğa Havalimanı'nda çiçek ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan 8. kez altın madalyayla dönen Taha Akgül, gazetecilere, yaşadığı sakatlık sonrası 1,5 yıl spora ara vermesinin olimpiyat öncesinde kendisi için handikap yarattığını söyledi.

Sakatlık dönüşü olimpiyat öncesi ilk kez Avrupa Şampiyonasında mindere çıktığını dile getiren Akgül, uzun aradan sonra ciddi rakiplerine karşı aldığı şampiyonluğun önemli olduğunu dile getirdi.

Akgül, rakiplerini rahat şekilde üstünlük kurarak yendiğine dikkati çekerek "Hedefimiz Tokyo'da ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerini ileten Akgül, "Bu, 8. Avrupa Şampiyonluğum oldu. Böylece Avrupa güreş tarihinde en fazla şampiyonluğu bulunan sporcu oldum. Bir rekor oldu. Hamdolsun böyle bir rekorla güreş tarihine adımızı yazdırdık. Şampiyonanın bu anlamda benim için yeri her zaman ayrı olacak." diye konuştu.

Akgül, "Çift haneye ulaşabilecek misin?" sorusuna "Hedefim, şimdi çift haneye ulaşmak olacak. İki kaldı. Niye olmasın? Burada zaten iyi rakiplerle güreştim. Onlara karşı şimdi böyle güreşebiliyorsam 1-2 sene daha güreşebilirim diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

– "Hedefim, olimpiyatlarda şampiyon olmak"

Şampiyonayı altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Süleyman Atlı ise şampiyonanın, olimpiyat öncesi kendileri için güzel bir prova olduğunu belirterek 3 yıldır final müsabakasına çıktığı şampiyonada 2 kez birincilik elde ettiğini anımsattı.

Atlı, "Hedefim, olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil edip şampiyon olmak. Kariyerimde sadece olimpiyat madalyası yok. Kariyerime bunu da eklemek istiyorum." dedi.

– "Olimpiyatlarda da madalya alabileceğime dair bir ışık"

Avrupa ikincisi Süleyman Karadeniz de geçen yıl alt kiloda çıktığı müsabakada şampiyon olduğunu anımsatarak bu sene son saniyede verdiği puanla ikinci olduğunu söyledi.

Elde ettiği başarının, olimpiyatlarda da madalya alabileceğine bir ışık olduğunu dile getiren Karadeniz, daha iyi çalışarak olimpiyattan da madalyayla dönmeyi hedeflediğini kaydetti.

– "Takım olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, "Destan yazarak dünya güreş tarihine damga vurduk. Türk'ün gücünü hem Avrupa'ya hem de dünyaya gösterdik." dedi.

Taha Akgül'ün 8. kez birinci olmasıyla Avrupa güreş tarihine geçmesinin önemini vurgulayan Çakmar, sakatlık nedeniyle 1,5 yıl müsabakalara çıkamayan Akgül'ün hazır olduğunu rakiplerine gösterdiğini anlattı.

Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz'in elde ettiği başarıların, takım olarak doğru yolda ilerlediklerine işaret olduğunu ifade eden Çakmar, destek veren herkese teşekkür etti.

– "Erken bayram yaşattılar"

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılı günlerden geçildiğini belirterek milli sporcuların erken bayram yaşattığını söyledi.

Milli sporcuların Türk milletinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Arslan, sporcu ve antrenörlerini canı gönülden kutladığını bildirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, yaşattıkları gurur nedeniyle milli sporcuları tebrik etti.