Sercan ile Acun Ilıcalı’nın ayak tenisi iddiasında kazanan kim oldu? İşte Survivor’da ödülü kazanan ekip!

Survivor’ın 28. yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Geçtiğimiz gün Sercan Yıldırım ile Acun Ilcalı arasındaki ayak tenisi iddiası geceye damga vurdu. Ayak tenisi maçı için girilen iddiada Acun Ilıcalı, İrem ikilisine karşın Sercan, Ersin ikilisi karşılaştı. Peki ayak tenisi maçını ve ödülü kim kazandı? İşte Survivor’da bugün yaşananlar…

Çarşamba akşamları da yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasında bu akşam, Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ile Acun Ilıcalı-İrem Kanan arasındaki ayak tenisi maçı geceye damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde iddiaya giren Sercan ile Acun Ilcalı’nın ayak tenisi maçında, tüm Gönüllüler takımı Acun Medya’yı tutarken, Ünlüler takımından Elif ile Mert haricindeki yarışmacılar Sercan-Ersin ikilisine oy verdi. İşte Survivor’da ayak tenisini kazanan ekip…

SERCAN MI ACUN MU?

Survivor’da bu akşam ayak tenisi maçı eğlenceği anlara sahne oldu. Sercan ile Acun Ilıcalı’nın iddiası sonrası bugün oynanan ayak tenisi maçında kazanan ekip 3-2’lik skor ile Acun Medya oldu.

Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ve Sercan Yıldırım ile Ersin Korkut, girdikleri iddia için ayak tenisi oynadı. Mücadele öncesi, ünlüler takımından Elif ve Mert, Acun Ilıcalı’nın takımını tutacaklarını dile getirirken, diğer yarışmacılar Sercan’dan yana olacaklarını ifade etti.

EN İYİLER YARIŞTI

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler’in nefes kesen son bölümünde geçen haftanın en iyileri mücadele etti. Yasin ile Berkan’ın yarıştığı en iyiler oyununda ilk atışlarını attıktan sonra ikisi de sevindi ancak kazananı kamera kayıtları belirledi. Yarışların ardından Kadınlarda Elif kazanarak 2 arkadaşına yemek fırsatı sundu. Erkeklerde ise Berkan kazandı ve 2 arkadaşını seçerek yemek ödülünü paylaştı.