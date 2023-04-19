Serdar Akinan’ın gözaltına alınmasına sert tepki

Bir süredir video yayınlayarak bazı siyasiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialarda bulunan Diyarbakır’lı Muhammed Yakut’la önceki gün Youtube’da söyleşi yapan gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Serdar Akinan,“Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notuyla 15 saniyelik bir video paylaştı.

İLÇE EMNİYET ‘BİZ ALMADIK’ DEDİ

Videoda polis olduğu düşünülen bir kişi, Serdar Akinan’a arama yapılacağını ve telefonu bırakması gerektiğini söyledi.

Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğü herhangi bir gözaltında olmadığını belirtirken, Akinan’ın Çanakkale’den İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

“GAZETECİLEK FAALİYETLERİNİ SİNDİRMEYE YÖNELİK BİR HAMLE”

Gazeteci Sinan Akinan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili siyasiler sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medyasında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Son dönemde yaptığı röportajlarla gündemi belirleyen gazeteci Serdar Akinan’ın sabah saatlerinde gözaltına alınması, gazetecilik faaliyetlerini sindirmeye yönelik bir hamledir, demokratik bir hukuk devletinde yeri yoktur. Gazetecilik suç olmayacak!”

“DEMORKASİ İLE ZORBALIK FARKI BUDUR”

Akinan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili bir tepkide İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı yazar Muurat İde’den geldi.

Murat İde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Kendisi bizi incitmistir,üzmüştür. Ama bu; Gazeteciliğin özgürlüğüne pranga vurulmasına gerekçe olamaz. O bizi üzse de, gazetecinin hürriyetine sahip çıkarız. Serdar Akinan’ın yayınlarını değil, o videolardaki rezillikleri soruşturmak gerekir. Demokrasi ile zorbalık farkıdır bu.”