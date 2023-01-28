Serdar Dursun için sürpriz talip!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun’un talipleri bitmiyor. Türkiye’nin yanısıra Belçika ve Arap Yarımadası’ndan bazı takımların gündeminde olduğu konuşulan deneyimli oyuncu hakkında son iddia İtalya’dan geldi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre; Serie A takımı Salernitana, Serdar Dursun’u transfer etmek istiyor. Marzio, “Forvet hattına transfer yapmak isteyen Salernitana, Serdar Dursun ve Jovane Cabral ile ilgileniyor.” dedi.

TALİBİ ÇOK

Belçika temsilcisi Mechelen’in 31 yaşındaki santrforu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ifade edilmişti. Mechelen’in, tecrübeli futbolcunun maaşının tamamını ödemeye sıcak baktığı kaydedilmişti.

Öte yandan Fenerbahçe’nin deneyimli golcüsünü Arap Yarımadası’na göndermek için menajerlere tam yetki verdiği iddia edilmişti.

SÜPER LİG TAKIMLARINI REDDETTİ

Serdar Dursun’un ayrıca Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük’ten gelen teklifleri kabul etmediği belirtildi.

BEDELSİZ TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Serdar Dursun’u geçen sezon Darmstadt’tan bedelsiz olarak Transfer etmişti.

Fenerbahçe ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla 16 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.