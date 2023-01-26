Serdar Dursun’a Belçika’dan talip

Fenerbahçeli milli futbolcu Serdar Dursun’a KV Mechelen talip oldu. Belçika ekibi milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’de forvet bölgesinde bu sezon Joao Pedro, Valencia, Batshuayi ve Joshua King gibi isimlerin bulunması nedeniyle Serdar Dursun çok fazla forma şansı bulamamıştı.

Geçen sezon 37 maçta 15 gol atan 31 yaşındaki golcü bu sezon 22 maçta süre aldı ve 7 kez fileleri havalandırdı. Jesus’un ligde çok fazla şans vermediği Serdar Dursun 10 Süper Lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

2021 yılında Darmstadt 98’le sözleşmesi sona eren Serdar Dursun Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.