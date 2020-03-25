Serdar Ortaç ve Seçil Gür ilişkisi bitti

Bir süredir Seçil Gür isimli şarkıcıyla aşk yaşayan Serdar Ortaç, sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak ayrıldıklarını açıkladı.
Geçtiğimiz yıl Chloe Loughnan ile evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamıştı.
EVLENECEKLERİ KONUŞULUYORDU
Evlenecekleri konuşulan çift ayrılma kararı aldı. Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir” ifadelerini kullandı.