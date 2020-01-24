Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan podyuma çıktı

Antalya ve İstanbul’daki mankenlerin katılımıyla İzmir’de ünlü bir Türk markasının 2020 abiye koleksiyonu tanıtıldı. Düzenlenen moda etkinliğinde ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan ve Best Model güzelleri, podyuma çıktı.
Merkezi İstanbul’da bulunan giyim firması, 2020 koleksiyonunun tanıtımını İzmir’de düzenlenen defileyle yaptı. 150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonun 50 parçadan oluşan bölümünün tanıtıldığı defilede, Serdar Ortaç’ın eski eşi model ve oyuncu Chloe Loughnan’ın yanı sıra, Best Model Of The World 2019 güzelleri podyuma çıktı.
CHLOE İKİ ABİYE GİYDİ
Gecede biri kırmızı, diğeri beyaz olmak üzere iki renkte abiyeyle podyumda yürüyen Chloe Loughnan, güzelliğiyle dikkati çekti. Defilenin açılışını omuzları açık, özel taşlarla süslü kırmızı abiye ile yapan Loughnan, finalde ise derin göğüs dekolteli, parlak taşlı uzun beyaz abiye giydi.(DHA)