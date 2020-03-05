Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür, muhabirleri görünce babasını uzaklaştırdı

Babası ile birlikte bir alışveriş merkezine girerken görüntülenen Seçil Gür, muhabirleri karşısında görünce, babasının elinden tutarak AVM içine soktu ve “Babam çoğu şeyi bilmiyor” dedi…

Serdar Ortaç ile kısa bir süre önce sevgili olan Seçil Gür, geçen gün babası ile birlikte Nişantaşı’nda bir alışveriş merkezine girerken görüntülendi. Muhabirleri karşısında gören Gür, panikle babasını AVM’ye sokmaya çalıştı.

Ortaç ile evlenecekleri iddia edilen şarkıcı, “Aileler henüz tanışmadı, babam çoğu olayı bilmiyor. Babamı uzak tutma nedenim bu soruları duymaması içindi, tabii ki ilişkimizi biliyor” dedi.

