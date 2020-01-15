Serdar sildi, Chloe silmedi

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan geçtiğimiz yıl 5 yıllık beraberliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Serdar Ortaç eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan sildi, Chloe Loughnan ise hala fotoğrafları sayfasında tutuyor.

Popçu Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan geçtiğimiz ağustos ayında flaş bir karar aldı ve evliliklerini sonlandırdı. İkilinin boşanmadan önce de sık sık ayrılacağına dair haberler yayınlanıyordu.

Ortaç, geçtiğimiz günlerde “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim” diyerek tepki çekti. Chloe, bu sözlerin üzerine üzüldüğünü belirterek, “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” dedi.

CHLOE FOTOĞRAFLARI SİLMEYE KIYAMADI

İkili, sosyal medya hesaplarında da farklı davranışlar sergiledi. Ortaç tarafı eski eşi ile olan fotoğrafların tümünü Instagram’dan sildi. Chloe ise eski eşinin aksine çekildikleri tüm fotoğrafları hesabında tutmaya devam ediyor.