Serdaroğlu’ndan faiz indirimi için iki önemli iddia

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’ndan faiz indirimi yorumu: Ya AKP’liler yurt dışındaki paralarını getiriyorlar ve onun için doları yükseltiyorlar, para kazanmak için Türk milletinin sırtından… Veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Katar’a Türkiye’deki satılacak yerlerin değerini daha düşürüp, ülke varlıklarının fiyatını indirerek onlara kazandırmak için bunu yapıyorlar.

Cem YILDIRIM / ANKARA

Doğru Parti Genel Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu, Merkez Bankasının faiz indirimini ‘’Akıl alacak şey değil” diye niteledi ve bunun nedeni konusunda da iki önemli iddiayı gündeme getirdi.

Serdaroğlu, SÖZCÜ TV’ye yaptığı açıklamada ‘’Ya AKP’liler yurt dışındaki paralarını getiriyorlar ve onun için doları yükseltiyorlar, para kazanmak için Türk milletinin sırtından… Veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Katar’a Türkiye’deki satılacak yerlerin değerini daha düşürüp, ülke varlıklarının fiyatını indirerek onlara kazandırmak için bunu yapıyorlar” dedi. Serdaroğlu şunları söyledi:

EKONOMİ ÇÖKÜYOR: Türkiye’de ekonomi gün geçtikçe kötüye gidiyor. Ekonomi çöküyor, halk büyük sıkıntı içinde, bu kış çok zor geçecek. Yakında dolar 10 lira, 11 lira olacak göreceğiz. Buna karşılık kaynağı belirsiz para girişi de önümüzdeki dönemde artacak.

MERKEZ BANKASI: Türkiye’de Merkez Bankası bağımsız değil ve emirle hareket eden normal bir devlet bankası haline dönüştürüldü. Merkez Bankasının faiz indiriminin ekonomik olarak hiçbir izahı yoktur, akıl alacak bir iş değil. Merkez Bankası artık bankacılar tarafından yönetilmiyor. Önümüzde ki günlerde Merkez Bankası bilançolarına baktığımızda, kaynağı belirsiz paraların çok ciddi biçimde yükseldiğini de göreceksiniz.

KATAR VE BAE: Niye böyle yapıyorlar ? Ya AKP’liler yurt dışındaki paralarını getiriyorlar ve onun için doları yükseltiyorlar, onun için para kazanmak için Türk milletinin sırtından.. Veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Katar’a Türkiye’deki satılacak yerlerin değerini daha düşürüp, Türkiye’nin varlıkların fiyatını indirerek onlara kazandırmak için bunu yapıyorlar.