Serebral palsili özel futbolcular sağlık kontrolünden geçti

ANKARA (AA) – Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan futbol takımına sağlık kontrolü yapıldı.

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersoy Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli öğrencilerin gelişimlerinde spor ve sanatın önemine işaret ederek, desteklerden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teşekkür etti.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Aysel Güzel'in kontrolünde gerçekleşen sağlık kontrolünde futbol oynamak isteyen özel öğrenciler medikal testlerden geçirildi.

Güzel, engeli ne olursa olsun tüm özel öğrencilerin bir takım sporlar yapabileceğini belirterek, "Serebral Palsili çocukların yapabilecekleri onlarca spor var. Futbol bunlardan yalnızca biri. Biz şu anda burada futbol oynamak isteyen çocukları medikal bir değerlendirmeyle hangisi uygundur bunu belirliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve beraberindekiler, futbol takımına ziyarette bulunarak sağlık kontrolünden geçirilen öğrencilere destek olduklarını bildirdi.

Gürsoy, Türkiye’de 700 bine yakın serebral palsi engeli bulunan bireyin bulunduğunu dile getirerek, engellilerin futbol oynaması için verdikleri desteği sürdürdüklerini kaydetti.