Şeref aylığında eşitlik sağlansın

Gazi dernekleri taleplerini SÖZCÜ’ye anlattı… Gazi dernekleri başkanları,15 Temmuz gazileri ile Kıbrıs ve Kore gazileri arasındaki maaş eşitsizliğinin giderilmesini isterken, terör gazileri ise protez temininde sıkıntı yaşıyor.

Veli TOPRAK

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazi dernekleri başkanları yaşadıkları sorunları ve taleplerini SÖZCÜ’ye anlattı. Gazilerin en büyük talebi şeref aylığının düşük kalması. Ayrıca TOKİ’nin 2015 yılına kadar tanıdığı yüzde 5 kontenjanın yeniden getirilmesini talep ediyorlar. Terör gazileri 4 ile 7 bin lira arasında aylık alırken, Kıbrıs ve Kore gazileri 1.227 lira maaş alıyor. 15 Temmuz gazilerine ise en az 3.500 lira ödeme yapılıyor.

‘MAĞDURİYET YAŞIYORUZ’

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk,”Kangren haline gelen şeref aylığındaki eşitsizlik. 1994’te ilk maaş bağlandığında herkes eşitti. 2007’de güvencesi olanlar ve olmayanlara ikiye ayrıldı. Güvencesi olmayanlara 2.659 lira, olanlara ise 1.227 lira veriliyor. 2015 yılına kadar TOKİ, gaziler için yüzde 5 kontenjan ayırıyordu, onu da kaldırdı” dedi. Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise devletin terör gazilerine sunduğu imkanın iyi olduğunu belirterek, “ÖTV muafiyetinin aynen şehit ailelerine sunulduğu gibi bizlere de tanınsın. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nde tıptaki gelişmelere paralel güncel listelere bazı protez ve ortezlerin girmemesi nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz” diye konuştu.