Seremiksan'dan yeni yıla yeni seriler

İSTANBUL (AA) – Seramiksan, yeni yıla özel yeni seriler sundu.

Seremiksan'dan yapılan açıklamaya göre, 1920'lerden sonra Fransa mimarisinde görülen ArtDeco akımından etkilenerek tasarlanan Matt serisinden Frame ürünü; duvar karosu efektli karolar ile uyumu, diğer karolar ile kombin yapılabilir olması ile yaşam alanlarına kişinin kendi ruhu ve özgünlüğünü yansıtma imkanı veriyor.

"Klasikten vazgeçmem ama trendleri de yakalamak istiyorum" diyenlerin yaşam alanlarında, Victorian serisinden Mat Beyaz Frame Rölyef ve Helena serisinden Frame Rölyef ürünleri yeni yılda ferah bir atmosfer yaratacak.

Modernizmin moda ve dekorasyona sızmış hali olan Artdeco akımında çizgiler, üçgenler, daireler gibi geometrik motifler ön plana çıkıyor. 20×20 Madrid serisi ile Artdeco akımı yaşam alanlarına taşınabilirken, geometrik oyunlar ile çeşitlenen Madrid serisi kullanıldığı alanlara ilham veriyor.