Sosyal medya hesabından Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkanı Can Tanrıyar için “Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik” şeklinde paylaşım yaptığı için hakaret suçundan yargılanan Seren Serengil, “Can Tanrıyar, Petek’ten sonra bana taktı. Zor kurtulduk” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkanı Can Tanrıyar ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Seren Serengil Katıldı. Müşteki Can Tanrıyar’ı ise mahkemede avukatı temsil etti.

“ESKİ EŞİNE YAPTIĞI MOBBİNGİ DUYURMAK İSTEDİM”

Mahkemede savunma yapan Serengil, “20 yıllık televizyoncuyum. Söz konusu iddialar Can Tanrıyar’ın eski eşi Petek Dinçöz tarafından defalarca söylenmiş, haberi yapılmış şeylerdir. Ayrıca dosyayı incelediğimde asılsız iddialar vardır kabul etmiyorum. Ben sanatçıyım basından bir arkadaş görüşmek istediğinde görüşebilirim. Görüştüğümüzde yaklaşımı farklı oldu. Eski eşine yaptığı mobbingi bana yapıyor. Ben sadece eski eşine yaptığı eylemleri diğer insanlara duyurmak istedim. Hakaret kastım yoktur” dedi.

TEKRAR MÜTALAA HAZIRLANACAK

Serengil’in, bugün duruşması yapılan davası ile devam eden başka bir dava dosyasının birleştirilmesi sebebiyle, Cumhuriyet Savcısı yeniden mütalaa sunmak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA İSTENEN CEZA BELLİ OLMUŞTU

Bir önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaa açıklanmış, duruşma savcısı Seren Serengil’in, Can Tanrıyar’a karşı ‘kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek şekilde hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Duruşma çıkışında konuşan Seren Serengil, “Can Tanrıyar’ın, Petek Dinçöz’ü kemerle dövdüğünü, şantaj yaptığının belgelerini sundum. Söylediğim her şey doğrudur. Hakaret içermiyor. Can Tanrıyar, Petek’ten sonra bana taktı. Zor kurtulduk. Bu belgeleri mahkemeye sunduk” ifadelerini kullandı.

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