Seren Serengil eski görümcesi Eylem İpek’e açtığı davayı kazandı

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seren Serengil’in 2020’de boşandığı Yaşar İpek’in kız kardeşi Eylem İpek Şafak ile aralarındaki sular bir türlü durulmuyor. Serengil kişisel bilgilerini sosyal medyadan paylaşan Şafak’a açtığı tazminat davasını kazandı.

Hayati ARIGAN

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı ve magazin programı yorumcusu Seren Serengil 2020 yılında boşandığı Yaşar İpek ile teknedeki görüntüleri magazine yansımıştı. Seren Serengil’in bu fotoğrafların fotoşoplu olduğunu iddia ederek görümcesi Eylem İpek Şafak’ı suçlamıştı.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Yaşanan olayın ardından Seren Serengil ve eski görümcesi arasındaki sular bir türlü durulmamıştı.

Serengil’e karşı koruma kararı aldıran Şafak, kararı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine Serengil, sosyal medyada paylaşılan bu bilginin kendisini açık hedef haline getirdiğini, fiziki saldırıya maruz kalma riskini yaşattığını ve güvenliğinden endişe duyduğunu ileri sürerek savcılığa şikayet etmişti.

CEZA DAVASINA TAZMİNAT DAVASI EKLENDİ

Savcılık soruşturma sonunda eski görümce Eylem İpek Şafak hakkında ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 4 yıla kadar hapsi istemişti.

Savcılığa şikayetin ardından Seren Serengil Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tazminat davası açmıştı.

ESKİ GÖRÜMCE SERENGİL’E TAZMİNAT ÖDEYECEK

Seren Serengil’in toplam 50 bin TL isteyerek açtığı maddi ve manevi tazminat davası bugün sonuçlandı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme davayı sonlandırarak Eylem İpek Şafak’ın yasal faiziyle Seren Serengil’e 15 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Karar kesinleşirse Şafak, tazminat miktarını yasal faiziyle birlikte Serengil’e ödeyecek.

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