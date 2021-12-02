Seren Serengil: Hastaneden şikayetçi olacağım

Sunucu Seren Serengil geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düşen, boyu 4 santimetre kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, “Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor ‘geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek’ diyor. Ameliyatımı yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım” dedi.

Geçen yıl zayıflama uğruna gastrik baypass ameliyatı olan Seren Serengil, hızla kilo kaybetti, 43,5 kiloya kadar düştü. Pankreas, karaciğer ve böbrek sorunları yaşadığını belirten sunucu, sürekli serum alıyor.

“BOYUM 4 SANTİMETRE KISALMIŞ”

Ameliyatını gerçekleştiren İzmir’deki hastanenin ve doktorun kendisine yardımcı olmadığını ve bu nedenle şikayetçi olacağını aktaran Serengil yaşadıklarını anlattı:

* Bu sene kilom 43,5. Kilo kaybımı da önemsemiyorum. Ama pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor ‘geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek’ diyor. Boyum 4 santimetre kısalmış.

* Boyum 1.67’ydi boyum, 1.63’e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye, inanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var. Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum.

“YAYIN ESNASINDA EN AZ 6 KERE TUVALETE GİDİYORUM”

* Bana bazen, ‘bu kadar hastasın, yayına nasıl çıkıyorsunuz’ diyorlar, yayının hemen arkasında tuvalet var. Yayın esnasında en az 6 kere tuvalete gidiyorum. Dışarıda gezmem, bir yere gitmem mümkün değil. Yemek yedikten sonra beynime, kalbime kan gitmiyor, nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı 1 yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı.

* Bugüne kadar şikayetçi olmayacaktım, olmadım da geçen gün duyarsız, küstah hastanenin sahibini aradım. Çünkü epikrizimi göndermiyorlar, ‘siz hatalı bir şey yapıyorsunuz, orada benim gibi bir sürü kadın ameliyat oluyor ve hepsi 60 kilolarda’ dedim, ‘beni ilgilendirmez, benim anlaşmalı doktorum değil, geliyor burada yapıyor’ dedi. Nasıl ilgilendirmez, burası sizin hastaneniz ve gayri hukuki bir şey yapılıyor, siz böyle bir şeye müsaade ediyorsunuz, ‘neyin peşindesiniz kardeşim’ diyerek telefonumu yüzüme kapattı İzmir’deki hastanenin sahibi.

“HER GÜN SERUM ALIYORUM”

* Doktora zaten ulaşabilmek mümkün değil. Her gün yayından çıktıktan sonra serum alıyorum ve 24 saat o serum kolumda olmak zorunda. Şu anda bu şekilde yaşıyorum, damardan beslendiriyorlar. Ağızdan alınan ilacın da benim vücuduma tesiri yok çünkü emilim olan yer bitmiş.

* Eğer doktor ve hastane bir hata yaptıysa yardımcı olmak zorundayken bunlar telefonlara çıkmıyor. O yüzden de bugüne kadar şikayetçi olmamıştım ama benim değerlerimi, sağlığımı bu raddeye kadar getirdikleri için olacağım. Ben de hatalıyım kabul ediyorum, böyle cahilce bir şeyi 67-70 kilolarda yaptırmamam gerekiyordu ama hekimin para için asla böyle bir şeyi kabul etmemesi lazım. Birçok kadına yapılıyor ve herkes de beni buluyor şu an. Birçok kadının başına gelmiş ama ben ekranda olduğum için kendimi duyurabiliyorum. (DHA)



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