Serenay Sarıkaya ‘Bergen’ için kampa girdi

Serenay Sarıkaya’nın ‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan Bergen rolünde olacağı filmin senaryosu tamamlandı. Sarıkaya, henüz 30 yaşındayken boşandığı eşi tarafından öldürülen Bergen’i canlandırmak için sıkı bir kampa girdi.
Bergen’in hayatını anlatacak filme ‘Rüya projem’ diyen Serenay Sarıkaya, rolü için çalışmaya başladı. 1,5 yıldır senaryosunun bitmesi beklenen filmin tamamlanmasıyla Sarıkaya, Türkiye’nin arabesk tarihini çalışmaya başladı.
BERGEN’İN YAKINLARIYLA GÖRÜŞECEK
Şarkıcının yakınları ile görüşecek ve yaşadığı Mersin, Adana, İzmir’deki yerleri ziyaret edecek olan güzel oyuncu, filmin kostüm danışmanı ile provaya başladı.