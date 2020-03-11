Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilgili soruları yanıtlamadı

Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu markanın tanıtım lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, Bergen filmi için, Bergen’in yaşadığı yeri ziyaret edeceğini söyledi. Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilgili soruları ise yanıtlamak istemedi…

Serenay Sarıkaya üç yıldır, Head & Shoulders markasının yüzü. Markanın yeni ürün tanıtım lansmanında basın mensupları ile sohbet eden Sarıkaya, Alice Müzikali ve Bergen filminden konuşurken, konu Cem Yılmaz’a gelince, soruları yanıtlamadı.



Alice Müzikali’ne devam eden Sarıkaya, Bergen filmi için çalışmalara başladığını, Bergen’in yaşadığı yere gideceğini söyledi: “Yaşadığı yeri ziyaret edip, ailesiyle görüşme fırsatım olacak. Henüz o aşamaya gelmedik, şan derslerine başladım.”



Projenin hakkını vermek istediğini belirten Sarıkaya, muhabirlerin ‘Küçücüğüm’ şarkısını hatırlatarak Cem Yılmaz’ı sormasına ise “Ekip arkadşlarıma haksızlık olmasın. Burada başka amaç için beraberiz, işin önüne geçsin istemem” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.