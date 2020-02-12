Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’ın videosunu beğenmiş!

Defne Samyeli ile evlilik yolunda giden ilişkisini sonlandıran Cem Yılmaz, kendisinden 18 yaş küçük olan oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın kahramanlarından Sarıkaya’nın geçen sene yaptığı bir beğeni yeniden gündem oldu. Yılmaz, geçtiğimiz sene Ağustos ayında Defne Samyeli ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanlamak için birlikte bir video çekerek “Delirmişsiniz” diyerek Instagram hesabından paylaşmıştı. Serenay Sarıkaya’nın ise şimdilerde aşk yaşadığı Cem Yılmaz’ın bu videosunu beğendiği ortaya çıktı.

VİDEO VE BEĞENİ DURUYOR

Sarıkaya’nın bu beğeniyi geri çekmemesi ve Cem Yılmaz’ın Samyeli ile olan bu videosunu silmemesi ise sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Sosyal medyada konuyla ilgili pek çok eleştiri geldi. İlişkileri bitmeden Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasında bir şeyler yaşanmaya başladığını öğrenen Defne Samyeli ise dün akşam sessizliğini bozdu. İhaneti kabul eden Samyeli, “Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım” şeklinde konuştu.