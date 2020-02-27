Serenay Sarıkaya sokakta yürüyemez hale geldi

Son günlerde Cem Yılmaz ile adı anılan, sevgili oldukları ortaya çıktıktan sonra ise sokakta yürüyemez hale gelen Serenay Sarıkaya, kendince bazı önlemler aldı ve alışveriş merkezlerine gitmemeye başladı. Meşhur kafe ve restoranlardan uzak duran Sarıkaya, iş görüşmelerini yaptığı mekanların da arka kapısından çıkıyor. Bir mekana gitmek zorunda kalırsa giriş ve çıkışta aracının kapıya sıfır yanaştırılmasını istiyor.



Ne var ki Serenay Sarıkaya’nın önlemleri pek işe yaramıyor. Geçen gün Caddebostan’da görüntülenen Sarıkaya, setlere özel kalıcı makyaj yapan bir mağazada 3 saat kaldıktan sonra kapıya çıktı ve magazin basını tarafından görüntülendi. Fotoğrafının çekildiğini görünce şok olan oyuncu ne diyeceğini bilemedi. Adımlarını hızlandırarak bir kuaföre giren Sarıkaya, bir saat boyunca mekandan çıkmadı.



Alice müzikalinden ekip arkadaşları ise kapıda bekleyen muhabirlere “Boşuna beklemeyin çekemeyeceksiniz” diyerek göndermeye çalıştı. Aracı kapıya sıfır yanaştırmak için büyük saksıları çekerek kapıdan direk aracına binmesi sağlandı. Serenay Sarıkaya kuaför çıkışında Cem Yılmaz hakkında ki soruları duymazken, “Size kolay gelsin arkadaşlar” demekle yetindi. Bir muhabirin önlem aldığınız, sorulardan kaçtığınız doğru mu sorusuna ise gülerek, kaçamadığını belirten bir yüz ifadesi yaptı.