Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisinde iddiası!

Dördüncü sezonu için onay alan Yasak Elma dizisinin başrol kadrosuna çok önemli bir ismi katacağı iddiaları son günlerde yüksek sesle dillendiriliyordu.

Geride bırakmaya hazırlandığımız sezonda önemli isimleri kadrosuna katan Yasak Elma, iddialar doğruysa asıl bombayı patlatıyor. Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisinde oynayacak.

Son zamanlarda Cem Yılmaz ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya’nın Yasak Elma dizisi için görüşmeler yaptığı hatta el sıkıştığı iddia edildi.

En son Medcezir dizisi ile televizyonda izlediğimiz Serenay Sarıkaya, internet dizisi projesi Fİ ile uzun süre adından söz ettirmişti. Tiyatro sahnelerinin tozunu da yutan Sarıkaya kulislerde konuşulanlara göre corona virüsü nedeniyle ara verilen setlerin yeniden çalışmaya başlamasıyla birlikte dizide boy gösterecek.