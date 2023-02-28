Sergen Yalçın bombası! Geri dönüyor

Beşiktaş’ın efsanesi olarak 2019-2020 sezonunda Siyah-Beyazlılar’ın başına geçen başarılı Teknik Direktör Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig’de şampiyon olmasının yanında Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon alınan başarısız sonuçların ardından görevi bırakan Sergen Yalçın, Süper Lig’e geri dönüyor. İşte haberin ayrıntıları…

DİNLENMEYİ TERCİH ETTİ

Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.

“BEŞİKTAŞ TARAFTARI HAKKINI HELAL ETSİN”

Sergen Yalçın ayrılıkla ilgili olarak “Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler. Beşiktaş’ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler” şeklinde konuşmuştu.

“AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM”

Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı: “Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar’dan, 2-3 tane Süper Lig’den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım.”

A Milli Futbol Takımı’nın başına geçeceği de konuşulan deneyimli çalıştırıcı, bu iddiaları da yalanlamıştı.

5 MAÇTA PUAN YOK

Konyaspor’un başında çıktığı 5 maçta da yenilgi gören Stanojevic ile yolları ayırmayı planlayan Konyaspor, sosyal medyadan da büyük ilgi gören Sergen Yalçın’a takımı teslim etmek istiyor. Başarılı teknik adama teklifini sunan Konyaspor’a henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı. 49 yaşındaki Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic, Konyaspor’a geldiğinden beri takım puan alamadı. Yeşil beyazlıların başında 5 maça çıkan Stanojevic 5 maçın hepsinde kaybetti.

İLK TEMAS KURULDU

Stanojevic’ten beklenen verimi alamayan Konyaspor’da yeni bir isim daha gündeme geldi. Yeşil beyazlılar 2017-2018 sezonunda da görev alan Sergen Yalçın ile ilk temasını kurdu.

10 MAÇTA VEDA ETTİ

Son olarak Beşiktaş’ta görev alan ve Aralık 2021’den bu yana boşta bulunan Sergen Yalçın, 2017-2018 sezonunda Konyaspor’da görev aldı. 10 maçta takımın teknik patronu olarak sahaya çıkan Sergen Yalçın; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak takıma veda etti.

İLHAN PALUT’UN PERFORMANSI

2020-2021 sezonunun devre arasında Konyaspor’a gelen İlhan Palut’un görevine 17 Ocak’ta son verilmişti. Konyaspor ile 81 maça çıkan 46 yaşındaki teknik adam 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet almıştı. Özellikle oynattığı futbolla Türk futbol kamuoyunda beğenilen bir takım oluşturmuştu.

Süper Lig’de bu sezon 22 maça çıkan Konyaspor aldığı 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 27 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.