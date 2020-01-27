Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte kariyeri…

Sergen Yalçın, orta saha pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra çeşitli takımlarda teknik direktörlük yaptı. Bugün yapılan açıklamada Sergen Yalçın’ın Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu. İşte Sergen Yalçın’ın kariyeri…

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

5 Kasım 1972’de İstanbul‘da doğdu. 1991’de Beşiktaş A takımına yükseldi. Beşiktaş’ta 6 sezonda 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 de TSYD Kupası sevinci yaşadı. 1997’de rekor transfer ücretiyle (1 trilyon 150 milyar liraya) İstanbulsporlu oldu.Bonservisi iki sezon sonra Siirt ‘e geçti. Daha sonra kiralık dönemleri başladı. Yarım sezon Fenerbahçe‘de, bir sezon Trabzon‘da oynadı. 1,5 sezon forma giydiği G.Saray‘da 2 lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş‘a geri döndü ve 2006-2007 sezonuna kadar burada Türkiye Kupası, 100. yıl şampiyonluğu ve UEFA Kupası çeyrek finali gibi başarılarda takımının en önemli oyuncularından biri oldu. 2006-2007 sezonu için Etimesgut Şekerspor’a transfer oldu. Bir sezon sonra Eskişehirspor’a transfer olan Yalçın aynı sezon futbolu bıraktığını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin dışında çeşitli kanal ve gazetelerde futbol yorumculuğu ve Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Son olarak 15 Ocak 2020 tarihinde Yeni Malatyaspor’daki görevinden istifa etti.

SERGEN YALÇIN’IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

13/14 Gaziantepspor

14/15 Sivasspor

15/16 Gaziantepspor

16/17 Kayserispor

17/18 Eskişehirspor

17/18 Konyaspor

18/19 Alanyaspor

19/20 Yeni Malatyaspor

İHA