Sergen Yalçın sürprizi! İşte Trabzonspor’un teknik direktör adayları…

4 Mart’taki Ümraniyespor yenilgisi sonrası Abdullah Avcı görevi bırakırken, olağanüstü seçimin ardından Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, sezon sonuna kadar ‘Orhan Ak’la devam’ kararı almıştı. Adana Demir mücadelesine geçici hoca sıfatıyla çıkan Ak, Kayserispor ve Ankaragücü karşılaşmalarında Trabzonspor Teknik Direktörü olarak kulübede yer aldı. Ancak Bordo-Mavililer, her iki maçta da şok yenilgiler yaşadı. Akyazı’da Kayserispor’a 4-3 yenilen Fırtına, tek hedef olarak kalan Türkiye Kupası’na da çeyrek finalde havlu attı. 3-1’lik yenilgi sonrası istifa eden Orhan Ak’ın Trabzonspor macerası 9 gün sürdü. Genç çalıştırıcı, seçimden 1 gün sonra yani 27 Mart akşamı yeni hoca olarak kamuoyuna duyurulmuştu.

ORHAN AK’IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Ankaragücü maçı sonrası basın toplantısında istifa kararını duyuran Orhan Ak, “2.5 senedir burada bir aile olduğumuz için kalmamı rica ettiler. Daha uzun süreli bir teklifte de bulundular. Ama buranın sürdürülebilir bir şey olmadığını, haftalıkaylık bakılması gerektiğini söyledim. Bu saatten sonra kalmamın hem takıma hem kulübe zarar vereceğini düşündüğüm için oyuncularımla vedalaştım. Açıkçası kalırken de çok içim sinerek kalmadım burada. Çünkü Abdullah hoca istifa ettiği zaman, ‘Ekip olarak beraber geldik, beraber gideriz’ demiştim başkana” açıklamasında bulunmuştu. Orhan Ak’ın özellikle “İçime sinerek kalmadım” sözleri, sosyal medyada ciddi tartışma yarattı.

YEREL BASINDA BÜYÜK ELEŞTİRİ

Ankaragücü deplasmanında alınan 3-1’lik yenilgi ve Trabzonspor’un Türkiye Kupası’ndan elenmesi, yerel basında geniş yer buldu. Trabzon’da yayın yapan gazeteler, yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti eleştiri yağmuruna tuttu. Yerel medyada, ‘Son kale de düştü, yanlışların neresinden başlayalım, başımız önde eve döndük’, ‘Rezalet! Doğan, koca Trabzonspor’u amatör hocaya emanet etti kaçınılmaz son gerçekleşti’, ‘Hüsran’, ‘Fırtına havlu attı’, ‘Hedef bitti, Orhan gitti’ başlıkları atıldı.

GEÇİCİ HOCA İHSAN DERELİOĞLU

Fırtına’da yeni teknik direktör belirlenene kadar izleme komitesinin başındaki İhsan Derelioğlu’nun takımı çalıştırması bekleniyor. Eğer hoca yetişmezse, cumartesi günkü Kasımpaşa maçına da Derelioğlu hoca olarak çıkacak. Tecrübeli futbol adamı, daha önce Abdullah Avcı göreve gelmeden 1 maçlığına takımın başında yer almıştı. Bordo Mavililer, İhsan hoca ile Alanya deplasmanına gitmiş ve rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor’da yıllar önce yardımcı antrenörlük yapan, sonrasında Akçaabat Sebatspor ve Karadenizspor’u çalıştıran 61 yaşındaki İhsan Derelioğlu, 2015’den bu yana Bordo-Mavili kulüpte altyapı ve scout departmanında görev alıyor.

ADAYLAR BELLİ! SERGEN YALÇIN ÖN PLANDA

Orhan Ak’ın istifasının ardından Trabzonspor’da hoca arayışları hemen başladı. Trabzonspor 22 günlük periyotta 4 lig maçına çıkacağı için teknik direktör konusunun bir an önce çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Sergen Yalçın ismi ön plana çıksa da başarılı çalıştırıcı ile henüz temas kurulmadığı öğrenildi. Gündemdeki diğer adaylar; son olarak Konyaspor’u çalıştıran İlhan Palut, boşta olan Samet Aybaba ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay.

İLHAN PALUT VE SAMET AYBABA İSMİNE SICAK BAKILIYOR

Bazı yöneticiler hem uygun maliyeti hem de boşta olması nedeniyle İlhan Palut ismine sıcak bakıyor. Samet Aybaba’nın ise hem gençleri vitrine çıkarabileceği hem de tecrübesiyle takımı mental anlamda toparlayacağı düşünülüyor. Trabzonspor’un eski hocası Rıza Çalımbay’ın da adı kulislerde konuşuluyor. Ligde 10. sırada bulunan Yiğidolar, Türkiye Kupası’nda yoluna devam ediyor.

TARAFTARIN İKİ GÖZDESİ VAR: MONTELLA VE ÇAĞDAŞ ATAN

Vincenzo Montella ve Çağdaş Atan, Bordo-Mavili taraftarların en çok istediği teknik direktörlerden… Ancak her iki hoca da takım çalıştırıyor. Montella, Adana Demirspor ile bu sezon fark yaratırken, geçtiğimiz günlerde Güney ekibinin başkanı Murat Sancak, “Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor Yönetimi yolda yürürken öyle bir saygısızlık yapmaz. İşin raconunu bilirler. Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitince görüşebilir. Biz Montella ile uzatmak isteriz ama herkes kararında özgür” demişti. Çağdaş Atan ise transfer yasağına ve tüm ekonomik sıkıntılara rağmen Kayserispor’da büyük iş başarıyor. Ligde 41 puanla 7. sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda bugün Fenerbahçe ile çeyrek final maçına çıkacak. Kayserispor, güçlü rakibini elerse Çağdaş hocanın sezon bitmeden kulübünden ayrılması zor.

SÜRECİ BİZZAT BAŞKAN YÖNETECEK

Tüm yöneticilerin fikri alındıktan sonra hoca konusunda Başkan Ertuğrul Doğan’ın görüşmeleri yürüteceği öğrenildi.