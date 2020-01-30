Beşiktaş’ın efsanesi Sergen Yalçın, 2006’da ayrıldığı yuvasına 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü! Yalçın, Vodafone Park’ta binlerce taraftarın önünde imzayı attı. Yoğun ilginin olduğu tören için Vodafone Park’a 21 bin taraftarın geldiği açıklandı. Beşiktaş’ın iç sahada oynadığı son resmi maçta 8 bin 500 taraftar Erzurumspor maçını tribünlerden takip etti. (Görüntüler: Ali AYDIN – Sözcü) (Fotoğraflar: Fatih ERDOĞDU – Sözcü)
Sergen Yalçın, Vodafone Park’ta coşkulu şekilde Beşiktaş’a imza attı
Yazan:Alaturka Online
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