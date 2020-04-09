Sergen Yalçın yasak koydu

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig’in ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken her teknik adam gibi Sergen Yalçın da kara kara düşünüyor. Beşiktaş’ın hocasının gündemindeki önemli şeylerden biri de oyuncuların fiziksel durumları…

Siyah-beyazlı oyuncular çalışmalarına evlerinde devam ederken teknik heyet takibini sürdürüyor. Sergen Yalçın, Fiziksel Performans Antrenörü Stefano Marrone tarafından hazırlanan programa uyulmasını istiyor.

HAZIR OLUN

Evlerinde düzenli antrenman yapan siyah-be- yazlı futbolcuların verileri günlük olarak takip ediliyor. Yalçın, herkesin maçlar 1 hafta sonra başlayacakmış gibi hazır olmasını istiyor. İtalyan kondisyoner ile sürekli temas halinde olan Yalçın’ın en dikkat ettiği nokta ise futbolcuların kilosu. Bu konuda taviz vermeyeceğini vurgulayan genç çalıştırıcıya Marrone’nin “Beslenme programı da uyguluyoruz. Şu an için kilo alan oyuncu yok” cevabını verdiği öğrenildi.

DÖRT TEMEL ÇALIŞMA

Marrone’nin her futbolcuya özel olarak hazırladığı antrenman programının 4 temel noktası bulunuyor. İtalyan çalıştırıcının özel- likle yapılmasını istediği çalışmalar şunlar:

1- Koşu bandında kardiyo.

2- Koşu bandında nabız yükseltme.

3- Bisiklet.

4- Core (karın bölgesi) idmanları.