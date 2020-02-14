Sergen Yalçın’dan sürpriz Jermaine Lens hamlesi!

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir deplasmanında ilk 11’de sürpriz bir karara imza attı.

47 yaşındaki teknik adam, bu sezon eleştirilerin odağında kalan isimlerden Hollandalı futbolcu Jeremain Lens’i, Başakşehir karşısında sağ bek pozisyonuna yerleştirdi.

Maçtan önce yayıncı kuruluşa açıklama yapan Sergen Yalçın, Lens kararıyla ilgili, “Gökhan cezalı olduğu için Lens’i sağ bek yaptık. Bu kararda zorlanmadım çünkü daha önce de bek oynadı” ifadelerini kullandı.

ÖNDER ÖZEN: “MACERA İYİDİR”

Sergen Yalçın’ın Lens kararını değerlendiren beIN Sports yorumcusu Önder Özen, “Lens’i sağ bekte görünce yüzümde gülümseme oluştu. Beklenmeyeni yapmak merak uyandırır, macera iyidir. Büyük kulüplerin hikayesi budur, maceraperest insanların kurduğu kulüplerdir bunlar, macera seven insanlar yüceltir. Ben bu tercihi beğendim” şeklinde konuştu.

Öte yandan Beşiktaş’ın ara transferde Fiorentina’dan kiraladığı Kevin Prince Boateng, Başakşehir maçında ilk 11’de şans buldu. Ganalı futbolcu, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK’ya karşı sonradan girdi ve gol atmayı başardı.