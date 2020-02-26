Sergen Yalçın’ın planı hazır: ‘Verim alamadığımız oyuncularla…’

Beşiktaş’ta yeni sezonun planlanmasına başlanırken Teknik Direktör Sergen Yalçın, geride kalan 11 haftanın belirleyici olacağını düşünüyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Trabzonspor yenilgisinin ardından sezonu en iyi sırada tamamlamayı hedefleyen Kartal’ın hocası, yönetimle yaptığı görüşmede “Kafamda bazı planlar var. İyi mücadele eden ve takımla iyi uyum gösteren bizimle devam edecek. Verim alamadığımız oyuncularla yola devam etmenin bir manası yok. Önümüzde 11 haftalık süreç var, biraz daha bekleyeceğiz. Nisan, mayıs gibi hareket edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kiralık olarak forma giyen Diaby ve Elneny’nin yeni sezonda takımda kalması mümkün gözükmüyor. Maddi sıkıntılar çeken yönetimin, bu iki futbolcu için herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi.

İLK HEDEF SKORER KANAT

Kara Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde Ç.Rize, G.Birliği, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında 7 gol atarken sayısız fırsat harcadı. Yalçın, yönetimden yaz transfer döneminde takviye olarak 1 forvet ve 2 kanat oyuncusu istedi.

Kanat futbolcularının da bitiricilik özelliğinin yüksek olmasını talep eden deneyimli hoca, Boyd, N’Koudou, Lens ve Diaby’den memnun değil.