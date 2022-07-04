Sergi bahane gezi şahane

Vatandaş ekonomik krizle boğuşurken, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi ise 2 milyon 91 TL’yi İstanbul’da sergi açmak için harcadı. Sergiye gelenlere ücretsiz ulaşım ve konaklama hizmeti var.

Deniz AYHAN

Konya Büyükşehir Belediyesi‘nin “Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları” sergisi önceki gün İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ziyarete açıldı. AKP’li belediye, 135 eserin 25 Ağustos’a kadar sergileneceği sergi için kesenin ağzını açtı. Logo tasarım, afiş çalışmaları ve sergi kitabı bastırdı, animasyon filmi yaptırdı.

Sergiye Konya’dan gelenler için 50’şer kişilik gidiş dönüş uçak biletleri ve yüksek hızlı tren bileti masrafları da karşılanacak. Katılımcılar için şoförlü binek otomobil, şoförlü VIP minibüs ve şoförlü minibüs kiralanması da sergi programı içerisinde yer aldı.

MALİYETİ 2 MİLYON

Konuklar İstanbul’da 5 yıldızlı (50 kişi) ve 4 yıldızlı (150 kişi) otellerde kalacak. Konuklara ızgara dana veya kuzu eti ya da et döner, fırın kebabı, bulgur pilavı, makarna gibi yemekler ikram edilecek. Kuru pasta ve alkolsüz kokteyl sunulacak.

Serginin belediyeye maliyeti ise 2 milyon 91 bin TL oldu. Sergi için 7 Haziran 2022’de sözleşme imzalandı. Sergide, Alaeddin Tepesi üzerinde yer alan Selçuklu Sarayı, Kubadabad Sarayı ve Felekabad (Filobad) Sarayı’nda bulunan 78 çini, 9 taş, 14 alçı, 12 seramik, 1 cam, 3 maden eser ile 18 sikke yer alıyor.