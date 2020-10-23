Sergio Conceicao: ‘Guardiola’nın yanında melek gibi kaldım’

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştıkları Manchester City’nin çalıştırıcısı Pep Guardiola’yı eleştirdi.

Etihad Stadı’ndaki mücadelenin 14. dakikasında 1-0 geriye düşen İngiliz ekibi, altı dakika sonra Sergio Agüero’nun golüyle beraberliği yakaladı. İkinci yarıda İlkay Gündoğan’ın harika frikiği ve Ferran Torres’in golüyle sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan Manchester City, gruba 3 puanla başladı.

Ancak iki teknik direktör maç boyunca saha kenarında birçok kez karşı karşıya gelirken, Porto Teknik Direktörü Conceicao maç sonrası mevkidaşını eleştirdi.

Portekiz medyasına konuşan Conceicao, “Guardiola’dan hakemlere baskı yapma, rakip oyuncularla konuşma ve kararlara itiraz etme konusunda öğreneceğim çok şey var. O harika bir örnek. Bunları öğrenmeliyim. Onun yanında melek gibi kaldım” diyerek İspanyol çalıştırıcıyı hedef aldı.

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“ÜLKEMİZ HAKKINDA ÇİRKİN SÖZLER SÖYLEDİ”

Guardiola’nın Portekiz hakkında kötü ifadeler kullandığını iddia eden Porto’nun menajeri, “Ülkemiz hakkında çirkin sözler kullandı. Guardiola’nın tavrı son derece çirkindi” şeklinde konuştu.

“Portekiz’deki hakemlerden özür dilemeliyim” diyen Conceicao, “Çünkü haksızlığa uğradığımızda şikayet ediyordum. Ancak bu maçın hakemleri ile VAR’daki hakemleri karşılaştırdığımızda, uluslararası hakemlerin Portekiz’dekilerden öğreneceği çok şey var” diyerek maçın hakemine de tepki gösterdi.

Guardiola ise, maç sonu yorumlarında Conceicao hakkında konuşmadı ancak Porto’nun oyununa şaşırdığını söyledi.

“Bu maçın ne kadar zor olacağını biliyorduk çünkü Porto ve Benfica Portekiz’in en iyi takımları. Galibiyet odaklılar ve her maçı kazanmak istiyorlar. Ancak beş kişiyle defansif oynamalarına şaşırdım. Sabırlı olmamız gerekiyordu ve kontra atakları engelleyerek koşmalarına izin vermedik. Gerçekten iyi bir takıma karşı mükemmel performans sergiledik.”

İki teknik direktör, Aralık ayı başlarında Şampiyonlar Ligi’nin 5. maçında Porto’da tekrar karşı karşıya gelecek.

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