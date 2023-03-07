Sergio Oliveira’dan eski hocası Julen Lopetegui’ye gönderme

Galatasaray’ın sezon başında yaptığı transfer harekatının önemli isimlerinden biri de Sergio Oliveira oldu. Sarı – kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma’da kiralık olarak geçiren Portekizli yıldızı 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Yıldız oyuncu bu sezon Teknik Direktör Okan Buruk’un vazgeçilmezlerinden biri olurken, ligde 21 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu ligde sahaya çıktığı 21 maçta iki kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.

EŞİYLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Portekizli yıldız, Instagram’ı aktif kullanan futbolcuların arasında yer alıyor. Oliveira, Instagram’da takipçileriyle bir sor-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Yıldız oyuncu, eşiyle nasıl tanıştığı konusunda gelen bir soruya; “Eşimle Dragao Stadyumu’nda tanıştım. Beni her zaman yedek kulübesinde bırakan Teknik Direktör Julen Lopetegui sayesinde.

Bu şimdiye kadar ki en iyi şey. Onu düğünümde sağdıcım olmaya davet etmeyi düşündüm” şeklinde gülerek bir yanıt verdi.

Portekizli yıldız, 2015/2016 yılında Porto’da forma giyerken takımı İspanyol antrenör Julen Lopetegui çalıştırıyordu.

Sergio Oliveira’nın Gil Vicente’ye Attığı Serbest Vuruşu