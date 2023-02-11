Sergio Oliveira’dan Zaniolo yorumu: Premier Lig’i reddetti

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport’a bir röportaj veren Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliviera, Roma’dan takım arkadaşı olan Nicolo Zaniolo’nun transferini değerlendirdi.

‘Nicolo doğru bir tercih yaptı. Burada eğlenecek ve kendini geliştirecektir.’ diyen Oliviera, ‘Başta Zaniolo’nun buraya transfer olacağını bilmiyorum fakat onun Galatasaray’a geleceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Hem bizim hem de onun için.’ sözlerini kullandı.

‘Galatasaray’daki performansıyla İtalya Milli Takımı’na seçilecektir’

‘Roma’da yaşadığı dönemin ardından, burada tekrar kendini bularak iyi seviyelere gelecektir. Burada birlikte şampiyonluk kazanıp daha sonrası belki Şampiyonlar Ligi’nde müthiş bir macera yaşayabiliriz.

Galatasaray, uluslararası arenada büyük isimlere meydan okumak için Icardi ve Mertens’te de gördüğünüz gibi çok yatırım yapıyor.’ diyen Oliveira, daha sonra Zaniolo’nun İngiltere’ye taşınmayı reddetmesi hakkında yorum yaptı

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‘En iyi seçenek Premier Lig mi? Sanmıyorum. Türkiye’deki şampiyonluk mücadelesi sandığınızdan çok daha zor. Burada çok iyi oyuncular ve antrenörler var.

Eğer Zaniolo, Bournemouth’a gitseydi küme düşmemek için mücadele edecekti. Ancak burada karşılaştığı her rakibini yenebilecek bir takım var. Ayrıca Galatasaray’daki performansıyla kendini daha da geliştirerek İtalya Milli Takımı’na seçilecek seviyede olacaktır.