Serhat Akın’dan çok konuşulacak İrfan Can ve Valencia sözleri; Bu adam ruh hastası mı?

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabaka, sarı – lacivertlilerin 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı lacivertlilerin gollerini Valencia (2), King ve Szalai kaydetti.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle aldığı 1 maç ceza bu maçta geçerli oldu. Fenerbahçe’nin Konyaspor’a karşı çıktığı maça teknik direktör olarak Jesus’un yardımcısı Joao de Deus takımın başındaydı.

Fenerbahçe aldığı bu 3 puanla Galatasaray’ın ardından 2. sırada şampiyonluk ümitlerini devam ettirdi. 4-0’lık karşılaşma sonrasında bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen efsane oyuncu Serhat Akın, kendi youtube kanalında maçı değerlendirdi. Akın çarpıcı yorumlara imza attı…

‘MEVZU BİTMİŞTİR’

Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 4-0 yendiği maçta oyundan çıkarken ıslıklanan İrfan Can için şu sözleri söyleyen Akın; ‘Ben, İrfan Can Kahveci’nin yerine şu an Fenerbahçe’ye transfer olsam ve taraftar, ‘Serhat Akın yerine İrfan Can kalsaydı’ derse ben başarısız olmuşum demektir. 4-0 kazanılan bir maçta taraftar seni ıslıklıyorsa benim için mevzu bitmiştir.

Ben hiçbir kulüpte bunu yaşamadım. Demek ki ben işimi düzgün yapmışım. Fenerbahçe iyi oynadı yazıyor taraftarlar. İyi oynayan bir Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ıslıklanmaz. Takım iyi oynadığında İrfan neden kötü oynuyor? Takım 4-5 atıyor, sen hiçbir şekilde skor katkısı vermiyorsun. Bir tane de asist yaparsın yanlışlıkla…’ dedi.

‘BURADA BİR HATASI VAR’

“İrfan Can Kahveci’nin kariyerinde kaç golü var? Benim sadece Fenerbahçe’de 44 golüm var. Adamın kariyerinde 44 golü var. İrfan Can, ‘Tümer Metin ve Sergen Yalçın’dan daha iyiyim’ diyor. Burada bir hata var. Rossi ve İrfan Can Kahveci bence Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyacak yeterli kanat oyuncuları değil.’

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında tutan ve kariyer rekoru kıran Valencia için eski milli golcü Serhat Akın; ‘Enner Valencia 15 gol daha atar ama Fenerbahçe ikinci oldu diyelim, ne yapayım o zaman ben? Valencia ruh hastası mı, psikolojisi mi bozuk? Her maç zorluyor kendisini, 2-3 atayım diye. İrfan Can, Rossi ve Zajc davası yok mu? İşte orada eksik yazıyoruz.” açıklamalarında bulundu.