Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç nereli ve kaç yaşında?

Serhat Kılıç, 1975 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Bizim Evin Halleri isimli dizi ile geçen Serhat Kılıç hakkında merak edilenler haberimizde… Serhat Kılıç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde Taner Yıldız karakterini canlandıran Serhat Kılıç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Serhat Kılıç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Malatya’lıdır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü burslu olarak kazanan Serhat Kılıç, 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2005 yılında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde Reji üzerine yüksek lisans yaptı. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

1998 – 2007 yılları arasında Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev almaya başladı. 2008 yılında görevinden istifa ederek İstanbul’a yerleşti. İstanbul macerası DOT’un “Böcek” adlı oyunuyla başladı.

Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşayan Serhat Kılıç; Seksenler, Ezel, Benim Annem Bir Melek, Yol Arkadaşım, Hatırla Sevgili, Saksıdaki Ağaç, Söz, Robinson Crusoe & Cuma, Baskın: Karabasan, Veda, Çember, Seksenler, Ezel gibi yapımlarda rol almıştır.

Serhat Kılıç, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir. Serhat Kılıç, 1.78 metre boyunda, 70 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)

Serhat Kılıç’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

1998 – Kayıplar (Dullar) – Ankara Sanat Tiyatrosu

1999 – Barış Adası – Diyarbakır Şehir Tiyatrosu

1999 – Müfettiş – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1999 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2000 – Ghetto – Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 – Azizname – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 – Taşrada Bir Gün – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 – Scapin’in Dolapları – Erzurum Devlet Tiyatrosu

2003 – Morgan Dağından İniş – Erzurum Devlet Tiyatrosu

2004 – Beğendiğiniz Gibi – Erzurum Devlet Tiyatrosu

2004 – Memurin Faslı – Erzurum Devlet Tiyatrosu

2005 – Sevgili Doktor – Erzurum Devlet Tiyatrosu

2005 – Karımla Evleniyorum – Erzurum Devlet Tiyatrosu

2006 – Böcek – DOT tiyatrosu

2007 – Oyunun Oyunu – Beşiktaş Kültür Merkezi

2008 – Vur Yağmala Yeniden – DOT Tiyatrosu

2009 – 2000 – İntiharın Genel Provası – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2017 – Tek Kişilik Şehir – Sahne Ankara

2018 – Gece Sempozyumu

Serhat Kılıç’ın yönettiği tiyatro oyunları:

1999 – Barış Adası – Diyarbakır Şehir Tiyatrosu

2004 – Pıtlatan Bal – Erzurum Devlet Tiyatrosu

Serhat Kılıç’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Öğretmen (Taner Yıldız) (TV Dizisi)

2019 – Çember: Ateş Üstünde (Adem) (TV Filmi)

2017 – Çember: Oyunu Bozuyorum (Adem)(TV Filmi)

2017 – Çember: Evimdeki Yabancılar (Adem)(TV Filmi)

2017 – Çember: Acı İntikam (Adem) (TV Filmi)

2017-2018 – Söz (Çolak) (TV Dizisi)

2015 – Robinson Crusoe & Cuma (Robinson Crusoe) (Sinema Filmi)

2015 – Baskın: Karabasan (Polis) (Sinema Filmi)

2013 – Kış Uykusu (İmam Hamdi) (Sinema Filmi)

2012-2016 – Seksenler (Ergun) (TV Dizisi)

2011 – Elia’s Journey (O.Z.Livaneli)(film)

2010 – 2011 – Ezel (Kenanın Abisi )(TV Dizisi)

2010 – Heberler (Serhat) (TV Dizisi)

2010 – Veda (Salih Bozok) (Sinema Filmi)

2009 – Benim Annem Bir Melek (İbadullah)(TV Dizisi)

2008-2009 – Yol Arkadaşım (İlker)(TV Dizisi)

2008 – Nokta (Selim) (Sinema Filmi)

2006-2008 – Hatırla Sevgili (Kamil)(TV Dizisi)

2001 – Saksıdaki Ağaç (Durmuş)(TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)(TV Dizisi)