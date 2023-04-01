Serkan Akcan’dan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe değerlendirmesi: Jesus’un değeri iyice düşer!

Süper Lig’de gözler Fenerbahçe – Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, zorlu derbiye sıkı bir biçimde hazırlanıyor.

DEUS GÖREVE HAZIR

Jorge Jesus, Alanyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. Portekizli teknik adam bu nedenle sezonun en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak. 4-0 kazanılan Konyaspor karşılaşmasındaki gibi kulübe yine Joao De Deus’a emanet edilecek.

46 yaşındaki antrenör, bu zorlu görev için hazır. Jesus, belli başlı konularla ilgili olarak izlenecek planı belirlese de yardımcısının kararlarına da fazlasıyla güveniyor.

BEŞİKTAŞ’I ONLAR YIKACAK

Jesus, hücum hattında Enner Valencia’nın yanında Diego Rossi’yi kullanmayı planlıyor. Ekvadorlu golcü formunun zirvesinde. Beşiktaş savunmasının Valencia’ya yoğunlaşması halinde Rossi boşluklara sızarak Kartal’ın kâbusu olacak.

Samandıra’da artık ağırlık, taktik çalışmalarda. Bu sezon derbilerde gol bile atamayan Fenerbahçe’de Jorge Jesus, şanssızlığı Beşiktaş karşısında kırmaya kararlı. Rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz eden teknik ekip, kritik mücadelede zaferi getirecek oyun planını belirlemeye çalışıyor. Jesus, derbide cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Bu nedenle Portekizli hoca, maç içerisinde gelişebilecek farklı birçok senaryoya göre strateji belirliyor.

Asistler Rossi’den

Jorge Jesus’un en önemli silahı, yarın sahada olmasına kesin gözüyle bakılan Enner Valencia. Ancak tecrübeli teknik adam, Beşiktaş defansının Ekvadorlu öğrencisine yoğunlaşacağına emin. 68 yaşındaki çalıştırıcı bu nedenle Valencia’nın yanındaDiego Rossi’yi kullanmayı planlıyor. Jesus,Uruguaylı yıldızın defanstaki boşluklara sızarak rakip defansın başına bela olmasını umuyor. Başarılı teknik adam ayrıca bu sezon 10 gol pası veren Rossi’nin asistçi yönüyle de ön plana çıkabileceği görüşünde.

Abou’ya Samet kelepçesi

Beşiktaş’ın yıldızı Vincent Aboubakar’ı ise Samet Akaydın’ın yakın markaja alması bekleniyor. Milli stoper, mümkün olduğunca Kamerunlu forvete alan bırakmamaya ve kaleye döndürmemeye çalışacak. Jesus, diğer iki stoperden birinin de bu ikiliye yakın oynayıp, Aboubakar’ın Samet’ten kurtulması halinde hemen kademeye girmesi talimatını verdi.

BİLETLER ANINDA TÜKENDİ

Fenerbahçe, yarınki Beşiktaş maçının biletlerini 450 ile 7 bin TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunmuştu. İlk gün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere, dün ise Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerine öncelik tanındı.

Kombine sahipleri de dahil edildiğinde 2 günde 45 bine yakın bilet satıldı. Kalan az sayıdaki bilet bugün saat 14.00’ten itibaren genel satışa sunulacak. Bunların da dakikalar içinde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

‘TEK SES, TEK YÜREK’

Genel sekreter Buğra Kızılhan, derbi öncesi TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Kızılhan, “Tüm Türkiye’nin gözü bu maçta olacak. Heyecanımız ve güvenimiz çok büyük. Sevilla maçının ilk dakikalarında olduğu gibi taraftarımızla tek ses, tek yürek, omuz omuza bu maçı kazanıp ilerleyeceğiz” dedi.

Buğra Kızılhan, “Her iki takım için de çok önemli bir müsabaka. Hakemlere çok büyük görev düşüyor. Adil olmak için ellerinden geleni yapacaklardır” diye konuştu.

‘KİLİT İSİMLER VALENCIA & FERDİ’

Serkan Akcan, derbi öncesi Fenerbahçe ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Beşiktaş’ın muhtemel 11’ini de göz önüne alarak Fenerbahçe’nin bu maça hangi takım ve formatla çıkmasını uygun bulursunuz?

‘Jesus yine 3’lü çıkar’

“Jesus bu sezon tüm kritik maçlara ve elbette derbilere 3 stoperle çıktı. Beşiktaş’a karşı da kafasında böyle bir taktik plan geliştirme ihtimali yüksek. Beşiktaş’a sağdan oyun kurucu olarak katılan Ghezzal’ı Ferdi ile karşılayıp Onur’un gelişlerini sol forveti Rossi ile engellemek Jesus’u tatmin etmeyebilir. O yüzden 3 stoperli düzende Szalai’yi sol bek kademesine çıkarıp Ferdi ve Rossi’ye destek vermeyi planlama ihtimali yüksek. Nitekim bu sezon oynadığı tüm büyük maçların oyun mantığını bunun üzerine kurmuş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Fenerbahçe, pas örgüsüyle rakip kaleye gitmekten ziyade sıkıştığında uzun atıp baskıyla orada kalan, rakibin çıkışlarını forvet presleriyle pozisyona çeviren ama Valencia bitiremediğinde krize girebilen bir takım.”

‘Aboubakar’a alan bırakılmaz’

“Fenerbahçe son Sevilla maçlarının ilk yarılarını hem 3 stoperle hem de yüksek tempoyla oynamasına rağmen Valencia bitiremediği için ikinci yarılar bocaladı. Fenerbahçe öne doğru yüklenirken oyunun boyunu doğal olarak stoperleri çıkarak kısaltıyor. 3 ağır stoperle bunu yaptığı için savunma arkasında geniş alanlar bırakıyor. Sanırım ligde bu alanları en bırakmak istemeyeceğiniz forvetlerden biri Aboubakar olsa gerek. Beşiktaş’a karşı 4’lü oynayıp rakibi doğru kanat eşleşmeleriyle durdurmak Jesus’a daha doğru bir savunma mantığı kurdurabilir.”

Teknik direktör Jorge Jesus’un bu maçı kazanmak için yapması gereken en önemli hamleler ne olmalı?

‘Sonucu plan belirleyecek’

“Jesus büyük ihtimalle Valencia’nın yanında Pedro’yu kullanacak, Serdar Dursun’u hamle olarak kenarda tutacak. Beraberlik iki takımı da yarışta olumsuz etkileyeceğinden son 20 dakikada skor berabere ya da negatif olursa Serdar’ı yüksek top oyunu için kullanmak isteyebilir. Ama Fenerbahçe’ye maçı kazandıracak hamle bu olmaz. İkisi de yan rol oyuncuları. Jesus’a derbiyi kazandıracak ya da kaybettirecek olan ana plan seçimi. Jesus, Türkiye kariyerinde daha önceden defalarca deneyip kaybettiğine mi yönelecek yoksa bir kez olsun derbi planını değiştirecek mi? Sanırım oyuncu tercihlerinden ziyade sonucu belirleyecek olan da bu.”

Fenerbahçe’nin bu maçı kazanması ya da kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışındaki konumu ne olur?

‘Kaybederse Jesus’un koltuğu sallanır’

“Mağlubiyet halinde sadece şampiyonluk yarışındaki konumu değil, Jesus’un da koltuğu sallanır. Bugüne kadar Jesus tek bir derbi kazanamadı. Üstelik takımı derbilerde gol dahi atamadı. Beşiktaş’a karşı bu negatif detayları da yenmek isteyecektir. Yenemezse Jesus’un Fenerbahçe taraftarı nezdinde değeri iyice düşecek. Ayrıca Fenerbahçe şampiyonluk şansını azaltacak, Beşiktaş’a yakalanacak. Kazanması halinde ise Fenerbahçe önümüzdeki hafta Karagümrük deplasmanını oynayıp, BAY geçen Galatasaray’a 3 puan daha yaklaşma fırsatını kollayacak. Elbette bu dediklerimiz Hatay ve Gaziantep FK’nın bu sezonki maçlarıyla ilgili kararın değişmesiyle tamamen başka bir yöne kayabilir. Bu durumda Beşiktaş’ı da şampiyonluk denkleminin içinde güçlü bir yarışmacı olarak değerlendirmek gerekir.”

Fenerbahçe adına bu maçın kilit isimleri kimler olur?

‘Sağ bekte Samuel’

“Fenerbahçe’nin hali hazırda tarif edilebilir bir oyunu ve uçan iki tane ismi var. Ferdi ile Valencia çok formdalar. Samuel’in Alanya performansı çok beğenildi. İki sol beki sakatken, Jesus’un Ferdi’yi sola çekip Samuel’i sağ bekte kullanması beklenir. Fenerbahçe adına derbinin kilit iki tane ismi olur birincisi sol bekte Ghezzal’a karşı pozisyon alacak ve takımı soldan atağa çıkaracak Ferdi, ikincisi ön alandaki bitiriciliğine güvenilen Valencia. Ferdi sağda ya da solda oynadığında birbirine yakın performanslar veriyor. Ne var ki, güçlü bir sağ ayağı var ve solda oynadığında içeri katederek topu sağ ayağına düşürdüğünde şut tehdidi olabiliyor. Bir nevi Fenerbahçe’nin sol bekteki Ghezzal’ına dönüşebiliyor. Sol arkada fazladan bir oyun kurucu kullanmak Jesus’un öne giderken işlerini kolaylaştırıyor.”