Serkan Akcan’dan çarpıcı Galatasaray yorumu: Fikstür avantajı, Okan Buruk, Nicolo Zaniolo…

Yazarımız Serkan Akcan 4 soru 4 cevapla Galatasaray gündemini değerlendirdi. Akcan şampiyonluk mücadelesinden, Okan Buruk’a, Nicolo Zaniolo’dan, genel gündeme kadar birçok noktaya değindi.

‘Terim de en önemli bölümü cesur hamlelerle geçirdi’

14 maçlık galibiyet serisiyle gelen rekor, Konya deplasmanındaki mağlubiyetle son buldu. Takım, özellikle 35 yaşındaki Mertens’in yokluğunu ciddi şekilde hissediyor. Okan Buruk da tercihleriyle ciddi şekilde eleştirildi. Kritik yenilgideki en büyük pay kimindi?

Okan Buruk 14/14 yapmanın özgüvenini cesur hamlelerle sahaya yansıtmak istedi. Hak veriyorum büyük takım hocaları kariyerlerinin büyük bölümünde tek seçenek varmışçasına oynarlar. Ama bazen de sizi şampiyon yapacak olan detay kritik bir deplasmandan alacağın tek puandır. Terim de kariyerinin önemli bölümünü bu cesur hamleleriyle geçirdi. Özellikle Okan Buruk’un da oynadığı 96-2000 döneminde. Okan hocanın Terim’in tarzından etkilenmemesi mümkün değil elbette. Ama 79’dan sonra yarınlar yokmuş gibi hamle yapıp çift santrforlu, sol beksiz, tek orta sahalı yüksek top oyunu Konyaspor’u canlandırdı. Konyaspor ilk yarıda 0/5 şut denemesinden 3/10’a yükseltti istatistiklerini. Okan Buruk’un 14 maç sonra yaşadığı bir iş kazası olarak görebiliriz bu yenilgiyi.

‘Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yendiği gün…’

Ligde kalan 12 haftanın 1’ini BAY geçip, 1’inde de hükmen galip sayılacak olan Galatasaray’ın 10 maçından 6’sı Nef Stadyumu’nda oynanacak. 4 deplasmanın ise sadece 2’si İstanbul dışında (Alanya ve Ankaragücü). Bu fikstür şampiyonluk yolunda avantaj sağlar mı?

Galatasaray ilk 11 takım içerisinde Adana Demirspor ile birlikte en çok (13) deplasman maçı oynayan takım. İlk yarı fikstür Galatasaray’ın karşısından eserken Okan Buruk neredeyse sıfırdan kurduğu kadroyu bir arada tutmayı başardı. Bu fikstürün ikinci yarıda Galatasaray’ın lehine döneceği kağıt üzerinde görülüyordu. Ama fikstürü kolay yapan senin performansındır. Galatasaray, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yendiği gün fikstürün rüzgarını arkasına aldı. Okan Buruk ve futbolcuları fikstürü bükmeyi başardılar. Milli maç dönüşü Adana Demirspor Ali Sami Yen’e gelecek, arkasından Başakşehir ile Türkiye Kupası çeyrek finali ve BAY haftası, Nisan ayının ortasında da Kayserispor ile içeride oynayacaklar. Dışarıda maçın son bölümleri enerjinin düştüğü anlarda sallanabilirsin ama iç sahada 50 bin taraftar seni ayakta tutar. O yüzden Galatasaray için fikstür şampiyonluk yarışındaki en büyük avantajlardan biri. Ama bunu sağlayan Okan Buruk ve futbolcularının performansı.

‘Ortalığı yangın yerine çevirebiliyor’

Galatasaray Yönetimi son günlerde hem Merkez Hakem Kurulu’na hem de ezeli rakip Fenerbahçe’ye karşı sert bir cephe açtı. Bu kavgadan Sarı-Kırmızılılar galip çıkabilir mi? Ortaya çıkan bu yüksek gerilim, Florya’yı olumlu ya da olumsuz anlamda etkiler mi?

Maalesef ülkede güçlü olan her kulüp ya da birey, yarıştığı organizasyonda bir yapıya karşı mücadele ettiğini ve bu yapıyı da en büyük rakibinin yönettiğini iddia ediyor. Rakibi de aynısını yaparak taraftarını konsolide ediyor. Başkanlar düzeyindeki bu sert dil tribünleri daha da sinirli hale getiriyor. Antrenöründen futbolcusuna kadar camianın her bir üyesi de bu yapının kendilerini alt etmek için fırsat kolladığına inanmaya başlıyor. Oluşturulan bu paranoid durum neticesinde en küçük bir hakem hatası ortalığı yangın yerine çevirebiliyor. Futbolcuların ve teknik heyetlerin bu tartışmaların dışında kalmaları gerek. Aksi halde bu paranoya neticesinde gösterilecek abartı tepkiler ligin en sıcak bölümünde birçok futbolcu ve antrenörü cezalarla yakabilir. Galatasaray hâlâ yarışta avantajlı ve fikstürü de arkasına almışken Okan Buruk’un en büyük başarısı, futbolcularını bu paranoid ortamdan korumak olur.

‘Son yılların en iyi transferi’

Ara transferde Zaniolo, Kaan Ayhan ve Adekugbe takviyeleri yapıldı. Ligin kalan bölümü için doğru bir strateji izlendi mi? Oliveira’ya bir alternatif bulunmaması ya da Seferovic’in gönderilmesiyle elde sadece Icardi ve Gomis’in kalması sıkıntı yaratır mı?

Santrfora Wright hamlesi yapılsa Galatasaray en ideal transfer senaryosunu gerçekleştirmiş olurdu. Icardi sağlıklı olduğu sürece sorun yok, kaldı ki Gomis bir hamle oyuncusu olarak faydalı işler yapıyor. Sezonun en kritik bölümlerinde Okan Buruk’un santrforsuz oyun denemeleri, Fenerbahçe derbisini kazanarak meyvelerini verdi. Şayet Buruk yine santrforsuz bir oyun denemek isterse bu kez Zaniolo’yu en uçta kullanabilir. Zaniolo devre arasında yapılmış son yılların en iyi yatırım transferlerinden biri. Form tuttukça oyun standardını belirleyicilerden biri olur. Adekugbe Kanada Milli Takımı’yla Dünya Kupası oynadı. Tecrübeli ve Galatasaray’ın yükünü kaldırabilecek seviyede bir futbolcu. Aynı zamanda da yerli statüsünde oynuyor. Kaan Ayhan’ın da Galatasaray’a çok iyi bir dönemde geldiğini söylemeliyim. Geçen sezonun ortasında gelmekle, bu sezon lider takıma gelmek arasında fark var. Konya maçında göz doldurmamış olsa da kalitesi bilinen, birçok pozisyonda oynayabilen esnek bir futbolcu. Özetle Galatasaray devre arası transfer döneminde ihtiyacına yönelik nokta transferler yaptı.