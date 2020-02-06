Serkan Çayoğlu’ndan sevgilisi Özge’ye doğum günü mesajı

Oyuncu Serkan Çayoğlu, meslektaşı ve sevgilisi Özge Gürel’in doğum gününü Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Evlilik yolunda giden bir ilişkileri olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, geçen yılın son aylarında ailelerini tanıştırmış ve nikah masasına bir adım daha yaklaşmıştı. Çift, aşklarıyla fazlaca göz önünde olmak istemeseler de sosyal medya hesaplarından zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla mutlu giden ilişkilerini gözler önüne seriyor.

32 yaşındaki oyuncu Serkan Çayoğlu, sevgilisi ile çekilmiş bir selfieyi onun doğum gününü kutlamak için kullandı ve “Sen gül yeter ki… İyi ki doğdun” yazdı.