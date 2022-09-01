Serkan Taranoğlu görevden alındı

Sedat Peker’in ‘rüşvet istedi’ dediği Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in iş insanı Mine Tozlu Sineren’den rüşvet istediğini iddia ettiği danışmanı Serkan Taranoğlu’nu görevden aldı.

BBC Türkçe’ye konuşan bir AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi, Erdoğan’ın Taranoğlu’yla ilgili kararını, Perşembe günü yapılan MYK toplantısında kurul üyeleriyle paylaştığını doğruladı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan kararını, “Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’nın görevleri sona erdi” diyerek duyurdu.

SEDAT PEKER DİLE GETİRMİŞTİ

Halen Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker; eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı’nın yolsuzluk yaptığını, görevi kötüye kullandığını ve rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon lira rüşvet istendiğini öne sürmüş, Sineren ve Taranoğlu’na ait olduğunu iddia ettiği mesajlaşmaları paylaşmıştı.

KORKMAZ KARACA DA İSTİFA ETMİŞTİ

Sineren de Peker’in iddialarının doğru olduğunu, kendisinden rüşvet istendiğini söylemişti.

Peker’in iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca da hafta içinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

SERKAN TARANOĞLU KİMDİR?

Serkan Taranoğlu, eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu’nun kardeşi olarak dikkat çekti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de danışmanlığını yapan Serkan Taranoğlu, 1994 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.

Mezun olduktan 3 yıl sonra 1997 yılında Başbakanlıkta danışman olarak göre ve başlayan Serkan Taranoğlu, 2004 yılına kadar bu görevini devam ettirdi.

Daha sonra bir internet sitesinde köşe yazarlığı yapan Taranoğlu 2012 yılında TOBB Başkan Danışmanı oldu. Serkan Taranoğlu, 8 Ocak 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı’na atanmıştı.

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