Sermaye lobi yaptı plastik ithalatı serbest

Yakılan çöplerin çevreye zarar vermesi nedeniyle 2 ay önce getirilen polietilen ithalat yasağı tekrar serbest bırakıldı. Sermayenin yürüttüğü lobi sonucunda yasak kararından cayıldığını vurgulayan Meclis Çevre Komisyonu Üyesi CHP’li Murat Bakan, “Biz ülkemizin Avrupa’nın ve dünyanın çöp sömürgesi olmasına izin vermeyecek, çöp kaçakçılığıyla ve suç rotalarındaki ülke olarak anılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi. Bakan, tepkisini şöyle dile getirdi:

İTHALAT YASAKLANSIN

“Biz en başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye’ye çöp ithalatı yasaklanmalı! Plastik sektörünün hammadde ihtiyacı öncelikle yurt içinden karşılanmalı. Türkiye kendi çöpünü, kendi atığını toplayıp geri dönüştürebilen bir ülke olmalı. Dünyada yeni bir ekonomik düzen oluşuyor. Dünyaya ayak uydurmak, Türkiye’yi 2021 dünyasında iyi bir yere konumlandırmak zorundayız. Bunu çöp kaçaklığı yaparak, dünyanın çöp sömürgesi haline gelerek yapamayız.”

İktidarın aldığı kararın arkasında duramadığını savunan Bakan, “Plastik sektörünün özellikle Mustafa Varank üzerinden lobi faaliyetlerini sürdürdüğünü biliyorduk. Bu geri adımı tahmin etmiştik. Zira devletin denetleyemediğini yasaklama yoluna gittiğini söylemiş; bu yasak kararının, geri dönüşüm sektörü açısından birtakım yeni çıkış yollarının aranacağı anlamına geldiğine de dikkat çekmiştik. 2 ayda sermayenin yürüttüğü lobi sonucunda yasak kararından cayıldı. Sanki yasak kararı uygulanmış gibi apar topar yasak yeniden kaldırıldı. Çözüm ne? Yok” dedi.

BU VATANA İHANETE İZİN VERMEYECEĞİZ

Plastik sektörüne öncelikle kendi atıklarımızın dönüştürülmesi için çağrı yapılması gerektiğine dikkat çeken Murat Bakan, “Sadece geri dönüştürme oranı çok yüksek atıklar için ithalata izin verilmeli. Aksi bu vatana ihanettir” dedi. En çok plastik tüketen ülkelerde dahi bu atıkların tamamı dönüştürülemezken ithalata izin verilmesinin çok yanlış olduğunu belirten Bakan, “Ülkemizin Avrupa’nın ve dünyanın çöp sömürgesi olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.