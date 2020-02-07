Bizim Hikaye dizisindeki ‘Müjde’ karakteri ile tanıdığımız Serra Pirinç Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Peki Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında?
Liseden sonra oyunculuk eğitimi almaya başlayan Serra Pirinç Vuslat ve Bizim Hikaye dizilerinde rol aldı. İşte Serra Pirin hakkında merak edilenler…
SERRA PİRİNÇ KİMDİR?
Serra Pirinç Haziran 1997 yılında İstanbul’da doğdu. Serra Pirinç liseden sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı. Tiyatro Teras’ta oyunculuk eğitimi alan Serra Pirinç, günümüzde ise çalışmalarını Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı olarak sürdürmektedir. FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteri oynayan Pirinç, bu rol sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Vuslat dizisinde de rol aldı.