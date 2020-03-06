Serra Yılmaz, “Perişanız”

Korona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülke olan İtalya’da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz salgınla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak, ‘Perişanız’ ifadesini kullandı.

Çin’den yayılan korona virüsü İtalya ve İran’da hayatı olumsuz etkiledi. İtalya’da spor müsabakalarından, sanat hayatına kadar her şeyi olumsuz etkileyen virüsün yaşattığı olumsuz etkiyi İtalya’da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştı. Sosyal medyadan bir takipçisinin Serra Yılmaz’a, “Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun” dedi. Ünlü oyuncu ise durumun ciddiyetini verdiği cevapla gösterdi.

‘PERİŞANIZ’

Serra Yılmaz, “Valla bizim sektör battı. 03/04’e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim”