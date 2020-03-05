Sertab Erener: Hep Amerikan arabalarımız oldu

Türk pop müziğinin önemli seslerinden Sertab Erener, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş geçmedi ve hem kendisinin hem de ağabeyinin birlikte göründüğü birkaç fotoğrafı takipçisinin beğenisine sundu.

O dönemlere ait anılarını ve duygularını da takipçileriyle paylaşan Erener’in bu fotoğrafları ve satırları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Müzik dolu bir ailede büyüdüğünü söyleyen Sertab Erener şu ifadeleri kullandı:

“Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük biz, hiç kavga etmedik. Sonra, biz büyürken hep Amerikan arabalarımız oldu, rahmetli babam çok severdi çünkü.

Ben miniciktim , arabalar da bir o kadar büyüktü. Ve bu sayede arabaların arka penceresinin boşluğunda uyuyacak şahane bir yatak çıkardı bana, hep orada uyurdum seyahat ederken . Bir de hep dans ederdik biz, dans etmeyi severdik , müzik dolu bir ailede büyüdük ikimiz”