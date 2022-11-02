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Sertel: RTÜK’te çalışan 771 kişi sadece 6 kanalı izliyor

Yazan:
Alaturka Online
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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, RTÜK’te 771 kişinin çalıştığını ve bu kişilerin görevinin “ceza verilmek amacıyla iktidara muhalif 6 kanalı izlemek olduğunu” söyledi.

Yayınlanma: 12:45 – 02 Kasım 2022 Güncellenme:

Sertel: RTÜK’te çalışan 771 kişi sadece 6 kanalı izliyor

Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM’de yaptığı açıklamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) ağır eleştirilerde bulundu. Atila Sertel, RTÜK’te 771 kişinin çalıştığını ve bu kişilerin görevinin “ceza verilmek amacıyla iktidara muhalif altı kanalı izlemek olduğunu” söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel

11.5 MİLYON LİRA CEZA

Sertel, “771 kişi sadece Halk TV’yi, TELE1’i, KRT’yi, FOX TV’yi, Flash Haber’i, TV5’i izliyor. RTÜK 2022 yılının ilk dokuz ayında bu kanallara toplam 11.5 milyon liralık 38 ayrı ceza verdi” dedi.

“DOKUZ KİŞİYE BİR DAİRE BAŞKANI DÜŞÜYOR”

Sertel, RTÜK’te 8 daire başkanı ve bunlara bağlı 46 daire başkan yardımcısının görev yaptığını da belirterek, şunları söyledi:

“Dokuz kişiye bir daire başkanı ve daire başkan yardımcısı düşüyor ve bunların her biri de 19 bin lira aylık maaş alıyor. A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TVNET, Akit TV gibi kanallara da hiç ceza verilmedi. Sabahtan akşama Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na en ağır hakaretleri yağdıran bu kanallara bir tek ceza yazılmazken AKP‘li Zehra Taşkesenlioğlu’nun kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle RTÜK Başkanı kendini mahkeme yerine koyup Halk TV’ye ceza yazıyor.”

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