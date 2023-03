Servet Çetin’den yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe ve Galatasaray…

Süper Lig’de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Eskişehirspor’da forma giyen milli futbolcu ve şimdilerde Sivasspor’da Rıza Çalımbay’ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Servet Çetin, Fanatik.com.tr’den Hatice Merve Mutlu’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte genç teknik adamın yaptığı özel açıklamalar;

‘ZİCO GELİNCE BREZİLYALI FUTBOLCULARI GETİRMEK İSTEDİ’

Fenerbahçe’de Brezilyalı teknik adam Zico’nun göreve gelmesiyle takımdan ayrılma kararı alan ve Sivasspor’a giden Servet Çetin o dönemki kariyeriyle ilgili; ‘Tabi Fenerbahçe’de oynarken Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme yapmıştım. Sözleşmem bittikten sonra 3 yıl daha yenilediler sözleşmemi tabi o dönemde Zico Hoca geldi. İşte Brezilyalıları getirmeye çalıştı. Bende yani bana şans verilmeyeceğini düşündüğüm için gitmek istedim. Hatta anlaşmaya vardığım zaman NTV’de Burcu Esmersoy’un programına konuk oldum. Bana o soruyu sormuştu. Sizin aynı sormuş olduğunuz soruyu. İşte hedefleriniz nedir? Diye. Ben zaten orada söylemiştim. Hedefimim Milli Takım oynamak ve ondan sonra büyük takıma gidip oynamaktı. Çok şükür onu da gerçekleştirdim. Zaten Sivasspor’a gittiğimde Milli Takımda Sivas’tan yani Anadolu takımından gelen ender oyunculardan birisiydim. Ve o dönemde de Milli Takım’da en çok oynayan oyuncuydum. Yani tabi ki benim tek hedefim o dönemlerde futbol oynamaktı.

O yüzden Sivas olurdu, başka bir takım olurdu. Tercihimi Sivas’tan yana kullandım ve iyi de bir sezon geçirdim. Daha sezon bitmeden Galatasaray’la anlaşma yaptım. Dediğim şeyleri de gerçekleştirmek gerçekten benim içinde iyiydi tabi. O anlamda çok mutluydum. Ben 6 yıldır Rıza Hoca’nın yanında yardımcı antrenörlük yapıyorum. İşte Antalya, Konya, Trabzon, 4 senedir de Sivasspor’dayım. Tabi ki hedefim artık bu dakikadan itibaren teknik direktörlük yapmak. Bu dakikadan itibaren gelecek teklifleri değerlendireceğim. Hazırda Pro Lisansım da zaten tamam. Çalışmamı engelleyecek hiçbir etken yok o yüzden dediğim gibi gelen ilk teklifi tabi ki şartlar uyarsa değerlendirmek istiyorum. İnşallah yeni sezonda tek başıma bir takımda başlarım diye düşünüyorum.’

‘FUTBOLU ERKEN BIRAKTIM, ŞU AN BİLE OYNARIM’

Başta A Milli Takım, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydikten sonra kariyerini sona erdiren genç teknik adam Servet Çetin; ‘Aslında futbolu biraz erken bıraktığımı düşünüyorum. Sakatlıktan dolayı. Kendimi o kadar çok iyi hissediyordum ki şu an bile oynardım diye düşünüyorum. Tabii ki olan oldu. Antrenörlüğe başladık. Antrenörlük mü? Futbolculuk mu? Derseniz kesinlikle futbolculuk derim çünkü futbolculukta kendinizden sorumlusunuz. Maçınızı oynuyorsunuz, antrenmanınızı yapıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. İyi oynamışsanız iyi performans sergilemişseniz takımınız için elinizden geleni yapmışsanız rahatça yastığa başınızı koyabiliyorsunuz. Ama tabi antrenörlükte 30 tane oyuncudan mesulsünüz. Hepsi farklı karakterler. Bunları yönetmek, bunları idare etmek çok kolay değil. Çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Yani sadece teknik, taktikle değil yönetimle olan bağınız transferlerle alakalı çalışmanız, oyuncuları idare etmeniz, onlara liderlik yapmanız, antrenmanlar, antrenman programları vs. Daha çok şeyi sayabilirim. O yüzden antrenörlük biraz daha gayret isteyen, daha çok insanla mücadele etmeniz, uğraşmanız, uğraşmanızı gerektiren bir iş. O yüzden antrenörlük daha zor diye düşünüyorum.’ dedi…

‘RIZA HOCAYLA ÇALIŞMAK ÇOK İYİ’

Şimdilerde Süper Lig’in köklü ekiplerinden Sivasspor’da Rıza Çalımbay’ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Servet Çetin, Çalımbay ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı; ‘Uzun süredir Rıza Hoca ile çalışıyorum. 6 yıl olacak bu sene. Rıza Hoca’yla aslında yollarımızın kesişmesi çok tuhaf. Ben Kartalspor’da 2. Lig’de oynuyordum. O Göztepe 1. Lig’e çıkmıştı. (İzmir) O oraya hoca olmuştu. Ben ilk birincil takım olarak Rıza Hoca’nın takımına gitmiştim. Öyle bir çalışma hayatımız başladı Rıza Hocayla futbolcu olarak öncelikle. Sonra tabi Göztepe’den sonra beni Denizli’ye aldı Hoca. Denizli’de çok başarılı olduk. UEFA Kupası’nda turlar geçtik. Ondan sonra da ben işte Fenerbahçe’ye, Galatasaray’a, Sivas derken en son futbolu bırakmadan önce de Rıza Hoca Mersin’e Hoca olmuştu. Ben de Mersin İdman Yurdu’nda son kez Hocayla çalıştım. Futbolcu olarak. Mersin’de futbolu bıraktıktan sonra Hoca teklif yaptı.

O zaman Antalyaspor ile anlaşmıştı. Bu sefer yardımcı hoca olarak yani işin enteresan tarafı yine bu sefer futbol bitmiş ve antrenör olarak ilk 1.Lig’de Rıza Hoca’nın yanına yardımcı olarak gittim. Yani bana da çok enteresan geliyor. Rıza Hoca’yla çalışmak iyi, çok iyi insan. Çok güzel şeyler öğrendim zaten yanında. Olumlu, olumsuzluklar kimin yanında çalışırsam çalışayım olacaktır. Bende bunlardan tecrübe ediniyorum. Edindim de çok fazlasıyla o yüzden çok da dediğim gibi antrenörlüğe çok hazırım. O anlamda Rıza Hoca’nın emeği de çoktur.’

‘AÇILIŞ VE KAPANIŞ GOLLERİNİ ATMIŞTIM’

Süper Lig’de birçok takımda forma giyen 41 yaşındaki yardımcı antrenör, futbolculuk kariyerinde unutmadığı anlar sorulduğunda ise; ‘Tabi oynadığım her kulüpte çok güzel anılarım oldu. Yani benim için daha özel, değerli hangisidir diye soracak olursanız en başta şey gelir diye düşünüyorum; Galatasaray’ın Stadı’nın açılışındaki ilk gol. Yani stadın ilk golünü atmam. Onun dışında Eskişehirspor’da Trabzonspor’a atmış olduğum bir gol var. Aklıma gelen ilk onu söyleyebilirim. Eskişehirspor’da oynarken Bursaspor maçında kalecimiz kırmızı kart görmüştü. Onun yerine kaleye geçip, penaltıyı kurtarmam aklıma geldi ilk olarak. Onun dışında enteresan bir şey daha Galatasaray’da oynarken Ali Sami Yen’in kapanış maçında da bizim takımımızın ilk golünü ben atmıştım ve röveşata golü atmıştım. Bir de o benim için değerliydi aklıma bunlar geldi ilk başta.’

‘ZANIOLO UYUM SAĞLAMIŞ’

Ara transfer döneminde Galatasaray’ın Roma’dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo’yu değerlendiren Servet Çetin; ‘Galatasaray’ın transferi Zaniolo iyi bir transfer. Zaten son maçta da takımına galibiyet golünü kazandırdı. Yetenekli bir oyuncu gördüğüm kadarıyla da uyum sağlamış. Diğer oyuncuların da etkisi var tabii sahiplenmişler. Performansı gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Galatasaray sezon başından beri zaten doğru transferler yapıyor. Bunda göstermiş oldukları performansta sergiliyorlar zaten. Dediğim gibi şu anda başarılı da gidiyorlar. Böyle devam ederse sezon sonu da ipi göğüsleyecekler gibi gözüküyor. Tabi diğer takımların yapmış olduğu transferler hakkında tabi herkes kendi takımına güç katmaya çalıştı.

Özellikle çekilen Hatay ve Antep’ten oyuncuları transfer ettiler. İhtiyaç duydukları bölgeye nazaran yani herkes güçlenmeye çalıştı. İkinci yarı zaten her zaman çok daha zor oluyor. Artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor çünkü ilk yarı oynadığınız maçları telafi edebiliyorsunuz ama ikinci yarı artık son hem şampiyonluk yolunda hem de küme düşme yolunda son maçlarımız oluyor. O yüzden önemli maçlar. Biz de çok fazla transfer yapamadık. İki tane oyuncu aldık. Ama çoğu takım güçlendi. İyi oyuncular alan takımlar var. Bazı iyi oyuncularını kaybeden takımlarda var. Ama bakalım göreceğiz lig nasıl gidecek? Çok da az maç kaldı. Her maç çok zor. Biz de zorlanıyoruz zaten maçların yoğunluğundan dolayı.’ dedi.

‘KEREM ATAKAN GÜÇLÜ KUVVETLİ OLURSA…’

Beşiktaş’tan Sivasspor’a kiralık olarak transfer olan ve forma şansı bulan Kerem Atakan hakkında da açıklamalarda bulunan Servet Çetin; ‘Kerem Atakan gerçekten çok yetenekli bir oyuncu biraz daha çalışırsa zaten gerekli olan yetenek var. Biraz daha çalışıp, güçlü kuvvetli olursa çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Yeteneğine söyleyecek hiçbir şey yok. Biraz daha çalışması, biraz daha kafa yorması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi az şans buluyor. Bu tarz oyuncuların da şans bulması gerekiyor ki kendilerini bir yerlere taşıyabilmeleri için o yüzden biraz daha şans bulur ve de daha iyi çalışırsa çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi çok yetenekli oyuncu. İnşallah çok çok uzun süreler Türk futboluna emek sarf eder.’ açıklamalarda bulundu.

‘DAUM’A ÇOK ÜZÜLDÜM! DURUMU İYİYE GİDİYOR’

Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde teknik direktörü olan Daum’un hastalığı hakkında konuşan genç teknik adam Servet Çetin; ‘Christoph Daum Hocamızın hastalığı gerçekten bizi üzdü. Kendisi de çok etkilenmiş ama şu an ailesiyle beraber İspanya’da. Daha iyi olduğunu, moralinin daha düzgün olduğunu söylüyor. Almancam olmadığı için sürekli irtibatta olduğu, görüştüğü bir arkadaşımız var. Onun aracılığıyla hem geçmiş olsun dileklerimi hem de durumuyla alakalı bilgi alıyorum. Dediğim gibi şu anda ailesiyle beraber İspanya’da. Hastalık sürecinin iyi gittiğini, yani şu an moralinin de ailesinin de moralinin çok düzgün olduğunu haberlerini aldım. İnşallah kısa sürede atlatır. Zor bir hastalık. En önemlisi tabii ki moral, motivasyon. O anlamda da İspanya’ya gitmeleri kendileri için çok iyi olmuş. Şu anda da durumunun iyi olduğunu söyledi arkadaşım. İnşallah kısa sürede atlatır diye düşünüyorum.’ dedi.

‘FENERBAHÇE ERKEN GOL BULURSA…’

UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla’yı konuk edecek olan Fenerbahçe ve İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak takımı Sivasspor’un tur şansını değerlendiren yardımcı antrenör Servet Çetin; ‘Fenerbahçe, Sivasspor ülkemizi Avrupa’da iyi bir yerlere getirmeye çalışıyor. İlk maçlar oynandı. Fenerbahçe (0-2) mağlup, biz (0-1) mağlup olarak döndük. Fenerbahçe’nin (0-2) mağlup olması çok iyi olmadı ama Fenerbahçe çok gol kaçırdı. İnşallah burada çok gol yemeden, biraz erken dakikalarda golü bulursa çok farklı bir maç olabilir. Ama tabi dediğim gibi (0-2) rakip için iyi bir skor, Fenerbahçe zorlanacak. Keza bizde (0-1) mağlup olduk.

Fiorentina iyi bir takım ama yenilmeyecekte bir takım değil. Bizim de şansımız devam ediyor. İnşallah iki takımımız da turu geçer. Bir üst tura ismimizi yazdırırız ve hem ülke puanımızı hem de yaşadığımız bu olumsuz deprem olayları şimdi yeni sel olayları oluyor. Sürekli bir şeyler oluyor. Biraz insanlarımız mutlu olur. Takımlarımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı. İnşallah dediğim gibi tekrar iki takımımız da turu geçer. Zor karşılaşmalar olacak. Kolay maç yok ama inşallah turu geçmek için elimizden geleni yapacağız.’ ifadelerine yer verdi.

‘OKAN HOCA ÇOK BAŞARILI’

Galatasaray’da galibiyet rekoru kırarak Süper Lig’de tarihe geçen Okan Buruk hakkında ise Servet Çetin; ‘Okan Hoca şu an çok iyi gidiyor. Çok başarılı. Galatasaray’da yaptığı işlerde ortada. Şu anda çok iyi gidiyorlar. Yapmış oldukları transferler iyi transferler. Hep nokta transferler yapmışlar. Formda bir takım. Bu form ve bu grafiği sürdürürlerse sezon sonu ipi göğüslerler diye düşünüyorum. Ama tabi 3 puanlı sistemde her an her şey değişebilir. Ama şu an gözüken oyun performansları çok daha iyi. Ama tabi bunu sezon sonuna kadar sürdürebilirler mi bilemiyorum. Sürdürürler ise dediğim gibi ipi göğüslerler ama futbolda enteresan şeyler oluyor. Şimdi bir ara verildi ve Galatasaray son maçını 1-0 zor kazandı. Önce oynamış oldukları performanstan biraz uzaklardı ara verildiği için tekrar o formu yakalamaları birkaç hafta alacaktır. O arada puan kaybetmezlerse eski formlarına kavuşup, seri galibiyetlere devam ederler diye düşünüyorum. Dediğim gibi futbol enteresan oyun. Her an her şey değişebilir ama şu an favori Galatasaray gibi gözüküyor.’ yorumunda bulundu.

‘YAŞANAN FELAKETE İNANILMAZ ÜZÜLDÜM’

Ülkemizde 6 Şubat gecesi yaşanan deprem felaketiyle ilgili duygularını aktaran Servet Çetin; ‘İnanın bu deprem ile alakalı söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani bizler uzaktan televizyondan anlatılanlarla yaşayabildik ama dediğiniz gibi Volkan, Gökhan oradaydı. İçerideydi. Onların içerisindeydiler. Konuştuğumda inanın acayip etkilenmişti hepsi. Orada olan herkes yardıma giden bir şeyler yapmaya çalışan o ortamı gören herkes gerçekten çok etkilenmişti. Çoğunun bence psikolojisi bozulmuş. Bu da gayet normal. Halen bile bazı olayları dinliyoruz. Bazı olaylar konuşuluyor. İnanılmaz üzücü olaylar. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. İnsanlarımız çok zor durumda ama tek sevindirici olay Türk halkının ne kadar yardımsever, birinin başına bir şey geldiği zaman hemen koşan bir millet olduğumuzu tekrar göstermiş olduk. Zerre kadar yardım eden herkesten Allah razı olsun. Dediğim gibi çok anlatılacak, sözlerle ifade edilecek, tanımlanacak bir olay değil çünkü gerçekten çok zor. Ben inanılmaz üzüldüm. Herkeste üzüldü. Volkan ve Gökhan da dediğiniz gibi oranın sesi oldular. Çok da etkili olduklarını düşünüyorum. Allah onlardan da razı olsun. Hiç değilse oradaki insanların ufakta olsa seslerini duyurdular. Halen de duyurmaya devam ediyorlar. Ama dediğim gibi çok kötü bir felaket yaşadık. Yaşanılan bu son felaket olur. Bir daha da böyle şeylerle karşılaşmayız. Depremde vefat eden herkese Allah rahmet eylesin. Ailelerine de sabır diliyorum. Gerçekten çok zor. Şu an bile ifade edemiyorum yani. Gönlüm çok farklı şeyler söylemek istiyor ama dediğim gibi ifade etmekte biraz sıkıntı yaşıyorum. Çok üzücü bir olaydı. İnşallah bir daha başımıza gelmez.’

‘RONALDO’NUN YAŞADIĞINI MESSİ DE YAŞAYACAK’

Dünya Kupası sırasında sürpriz bir şekilde Manchester United’tan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a imza atan Cristiano Ronaldo için de konuşan Servet Çetin; ‘Bahsetmiş olduğunuz oyuncu Dünya’nın kabul ettiği bir oyuncu. Yıllarca zirvede olan bir oyuncu. Futbol hayatının sonlarına geldi. Bu dönemleri yaşayacak zaten er geç yaşayacak. Messi de yaşayacak, Ronaldo da yaşıyor. Son oynanan turnuvada ben Ronaldo’nun oynamasını isterdim işin açıkçası takıma bir güç, sahada bulunması bile yeterli ve Portekiz Milli Takımı’nı yıllarca taşımış. Yıllarca üst seviyede futbol oynamış.

Yani oynamadığı neredeyse takım yok yani üst düzey takım yok. Çok da başarılı olmuş, bütün ödülleri almış. Ayrıyeten de kişilik olarak da sevdiğim bir oyuncu. Karakter olarak da sevdiğim bir oyuncu. Katar’dan gelen teklifi değerlendirdi. Buda bence son transfer iyi. Onu da değerlendirmek istedi. Tabi ne düşüncede hangi düşünceyle bu kararı verdi bilemeyiz tabi ama sonuçta adam futbol oynamayı seviyor. Neresi olursa olsun. Şu anda da oynadığı takımda da gayet istekli, gollerini atıyor, gayet mutlu gözüküyor. Dediğim gibi her futbolcunun bunları yaşayacağı zaman gelecek. O da bunları yaşıyor. Sonuçta futbola noktayı koyacağı zaman da yaklaştı. Hayırlısı olsun hakkında’ dedi.

‘ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TÜRKÜLERİ SEVİYORUM’

Hobileri arasında yer alan saz çalmak ve türkü söylemek hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Çetin; ‘Bir insan bir türkü dinliyorsa o türküyü dinlediği zaman böyle hüzünleniyorsa, etkileniyorsa ben o insandan zarar geleceğini düşünmüyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi kötü insanların türküleri yoktur diye. Ben çocukluğumdan beri çok seviyorum türküleri. Sanki beni anlatıyor. Yaşanmış, yaşadığım olayları anlatıyor. Yaşadığım hayatı anlatıyor gibi geliyor. Dinlerken o yüzden etkileniyorum. Genelde de bunalım türküler dinliyorum. Ben aslında futbol oynadığım zamanda fitness da en önce ben gittiğim için türkü açıyordum. Gelen oyuncular da biraz benden çekindikleri için onlarda türkü ile çalışıyorlardı. Yabancı oyuncular da dahil. Ama tabi antrenörlükte böyle bir şey yapmıyorum. Çalışıyorsam kendim, yalnızken çalışıyorum. Oyunculara fazla rahatsızlık vermeyeyim. Zaten oyuncuların çoğu da genelde yabancı müzikler dinliyorlar. Fitness’ta da genelde o kadar tarz müzikler dinlendiği için şu an antrenör olarak çok onları rahatsız etmiyorum türkü ile.

HATİCE MERVE MUTLU – FANATİK.COM.TR ÖZEL