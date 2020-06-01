Servet Yardımcı: İstanbul Finali negatif etkilenmez

İSTANBUL’DA, ağustos ayında oynanması gereken Şampiyonlar Ligi finalinin Almanya’ya verileceği yönünde çıkan iddiaları, bu konudaki en yetkili isim olan Servet Yardımcı’ya sorduk. SÖZCÜ’ye konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcı, UEFA’nın bu konudaki çalışmalarını henüz sonuçlandırmadığını ifade etti.

‘ATATÜRK OLİMPİYAT FİNAL İÇİN HAZIR’

Nihai kararı, 17 Haziran’daki yönetim kurulu toplantısında vereceklerini belirten Servet Yardımcı, “Değişik senaryolar olduğu doğru. İstanbul’un bu konuda negatif etkileneceğini düşünmüyorum. Atatürk Olimpiyat Stadı final için hazır ve daha önce yapılan değerlendirmelerde tam not almıştı. Yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle UEFA her türlü alternatifi düşünmek zorunda. Avrupa futbolu ve ülkemiz için en doğru kararı alacaktır. Söylediğim gibi olumsuz etkileneceğimi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.