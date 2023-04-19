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19 Nisan 2023
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Servis devrildi: 3 ölü, 31 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online

Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Ekipler, işçilerden Özgün Sevim Kök, Yıldız Kollar ve Erhan Akbardak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük’teki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin, İnönü’deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere bu araca bindiği öğrenildi. (AA)

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