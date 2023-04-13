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13 Nisan 2023
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Servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, saat 16.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı istikametinde meydana geldi.

İlaç firması işçilerinin taşındığı Hacı K. yönetimindeki 06 DIY 014 plakalı servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen Hakan B.’nin kullandığı 34 CCK 117 plakalı otomobil ve Tuncay T. yönetimindeki 06 CES 087 plakalı kamyonete çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs metrelerce savrularak yan yatarken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada B.A., H.D., B.V., Ş.S., Y.Ö ve minibüsün sürücüsü Hacı K., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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