Servisin almadığı küçük kızı, makam aracıyla okula bırakıyor

Düzce’de beyninde şant takılı olan Senanur Yeşilyurt, (7) hayati risk taşıdığı gerekçesiyle okul servis sürücüleri tarafından araca alınmak istenmedi. Okula gidemeyen kızın imdadına, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu yetişti. Başkan Kasapoğlu, ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Senanur’u her gün makam aracıyla evinden alarak okuluna götürmeye başladı.

Aralık ayında yaşanan aşırı yağış nedeniyle bölgeyi teftişe gelen Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Beyciler Mahallesi’nde doğuştan bedensel engelli olan ve zaman içinde geçirdiği ameliyatlar sonrası beyninde şant takılı olan Senanur Yeşilyurt ile tanıştı.

EĞİTİM MASRAFLARI KARŞILANACAK

Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, beyninde şant takılı olan Senanur’un hayati risk taşıması nedeniyle servis şoförlerinin küçkü kızı taşımak istemediklerini ve bu yüzden okuluna devam edemediğini öğrendi.

Kasapoğlu, bunun üzerine küçük kızı makam aracıyla her sabah evinden alarak okula bırakırken, akşamları da yine makam aracıyla okuldan alınıp evine bırakmaya başladı. Ayrıca Kasapoğlu, Senanur’un tüm eğitim masraflarını karşılama sözü verdi.

‘OKULA DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN YARDIMCI OLDUK’

Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, “Su baskınının yaşandığı akşam tesadüfen anneannesi ile konuşurken servis problemi yüzünden okula gidemediğini söyledi. Bizde yardımcı olmak istedik. Okula devam edebilmesi açısından ihtiyaç olduğunu söylediler. Bu sebeplerden dolayı sabahları alıyoruz, okul çıkış saatinde de evine bırakıyoruz.” dedi. (DHA)